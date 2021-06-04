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Flamingolar Hürmetçi Sazlığı'na renk kattı

Kayseri'de Hürmetçi Sazlığı Sulak Alanı'nda drone ile çekim yapıldı... Drone'a takılan flamingolar, renkli görüntüler oluşturdu

Flamingolar Hürmetçi Sazlığı'na renk kattı
AA

Kayseri'de Hürmetçi Sazlığı Sulak Alanı'nda flamingolar görsel şölen sundu.

AA'nın haberine göre Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan sazlıkta drone ile çekim yapıldı.

Yoğun insan nüfusuyla endüstri bölgesi ve şehir hayatıyla iç içe olmasına rağmen Hürmetçi Sazlığı'nı tercih eden flamingolar, renkli görüntüler oluşturdu.

Baharın gelmesiyle alana adeta akın eden flamingolar, bölgeyi dinlenme ve beslenme yeri olarak kullanıyor.

Flamingoların yanı sıra birçok kuş çeşidi ve yılkı atlarını da ağırlayan Hürmetçi Sazlığı, kuş gözlemcileri ve fotoğraf sanatçılarınca da tercih ediliyor.

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