Flamingolar Tuz Gölü'ne kuluçka için gelmeye başladı

"KAÇAK AVCILAR VAR"

Jandarma ve Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü'nden destek aldıklarını belirten Tunç, "Tuz Gölü havzasında kaçak av yapan insanlar var. Bunlara ekipler göz açtırmamaya çalışıyorlar. Bu hep beraber olacak bir şey. Sadece benim bireysel çabamla olacak bir şey değil. Toplumun da buna duyarlı ve bilinçli olması lazım. Bu dönemde ava giden kişiyi bölgedeki vatandaşlarımızın, sezonun kapandığının uyarması lazım. 12 yıldır Türkiye'nin her bölgesinde ve dünyada 30'un üzerinde ülke gezdim. Bu ülkelerde kuş fotoğrafladım. Benim doğam ve kuşlarım her şeye bedel.