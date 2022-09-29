\u2014 Mike Seidel (@mikeseidel) September 29, 2022 \u2014 Scott Gustin (@ScottGustin) September 28, 2022 \u2014 Brennan Prill (@WxBrenn) September 28, 2022 \u2014 Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) September 29, 2022 Florida’ya ait olan Fort Myers bölgesinin yolar\u0131 sel sular\u0131na teslim olurken harap olan evlerin foto\u011fraflar\u0131 Ian kas\u0131rgas\u0131n\u0131n büyüklü\u011fünü gözler önüne seriyor. 2 M\u0130LYON DAN FAZLA \u0130NSAN TAHL\u0130YE ED\u0130LD\u0130 Yakla\u015f\u0131k 2 milyon üzerinde insan tahliye edildi ve elektriksiz kald\u0131. Su seviyesi yükseldikçe evlerinin çat\u0131lar\u0131na ç\u0131kmak zorunda kalan vatanda\u015flar zor anlar ya\u015fad\u0131. RÜZGAR 249 K\u0130LOMETREY\u0130 A\u015eTI 249 kilometreyi a\u015fan rüzgar\u0131n h\u0131z\u0131 Virginia, Georgia ve Kuzey, Güzey Carolina’n\u0131n acil durum uyar\u0131lar\u0131n\u0131n yay\u0131lmas\u0131na neden olurken Fort Myers tsunami nedeniyle sel alt\u0131nda kald\u0131. Görüntüler Sunshine State’in güneybat\u0131 sahilinin Ian kas\u0131rgas\u0131ndan sonra ald\u0131\u011f\u0131 hali gösteriyor. Yetkililer hala Florida’n\u0131n merkezinde sel ve kas\u0131rga görülebilece\u011fine dair uyar\u0131larda bulunuyor. \u0130\u015fte kas\u0131rgan\u0131n video görüntüleri...
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