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Football Leaks belgeleri: Futbolun tepesinde skandallar zinciri!

The Football Leaks'in yayınladığı 70 milyondan fazla belge futbol dünyasına bomba gibi düştü. Belgelere göre, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da yönetimdeki ailelerin ellerinde bulunan Manchester City ve Paris Saint Germain, Finansal Fair Play kurallarını ciddi şekilde ihlal etmesine rağmen, dönemin UEFA Genel Sekreteri Gianni Infantino bu kulüplerle gizli anlaşmalar yaparak FFP ihlallerinden alacakları cezaları önemli ölçüde hafifletti. Bu süreçte Abu Dabi'den Manchester City'e 2.7 milyar euro, Doha'dan PSG'ye ise 1.8 milyar euro para akıtıldı

03.11.2018 - 16:19 | Güncelleme:

Geniş kitleler tarafından takip edilen ve dünyanın en çok izlenen spor dalı olan futbolun en üst katında, kapalı kapılar ardında yaşananlar Football Leaks belgeleriyle ortalığa saçıldı.

Alman Der Spiegel dergisi, The Football Leaks'in sızdırdığı 70 milyondan fazla belgeyi, 15 ülkeden 100 gazeteciyle birlikte analiz etti ve bu belgeleri yayınladı. Reuters, Times ve El Mundo gibi önemli medya kuruluşlarıyla da paylaşılan belgelerin, FIFA'da ve profesyonel futbol yönetimlerindeki yolsuzluğu, sahteciliği, vergi kaçakçılığını ve birçok diğer kirli işi kanıtlayacak nitelikte olduğu iddia ediliyor.

Ancak Football Leaks'in ortaya çıkardığı belgelerde yer alan en çarpıcı konular, dönemin UEFA Başkanı Gianni Infantino'nun Manchester City ve Paris Saint-Germain'in Finansal Fair Play (FFP) kapsamında ağır cezalar almasını engellemeye yönelik tutumu ve Alman ekibi Bayern Münih'in Almanya Ligi'nden ve Alman Milli Takımı'ndan çekilerek bir 'Avrupa Süper Ligi' kurma girişimleri oldu.

FFP İDDİALARI NELERİ İÇERİYOR?

2013-2014 sezonu Avrupa kupalarına katılacak takımların ilk kez Finansal Fair Play kurallarına dahil olduğu sezondu. FFP, dönemin UEFA başkanı Michel Platini tarafından oluşturulmuş ve bir prestij projesi olarak tanımlanmıştı.

FFP'nin devreye sokulmasının en önemli nedenlerinden biri de, Rus oligarklar, ABD'li milyarderlerden ve Arap şeyhlerinden gelen kontrolsüz para akışının Avrupa futbolunu kontrol etmesini engellemekti.

UEFA, kuralın devreye girmesinin ardından 9 kulübü, FFP şartlarını geniş bir biçimde ihlal ettikleri iddiasıyla soruşturmaya başladı. Bunlardan ikisi, 2008'de Birleşik Arap Emirlikleri kraliyet ailesiyle bağlantılı bir şirket tarafından satın alınan Manchester City ve Katar Emiri'yle bağlantılı bir şirket tarafından 2011'de satın alınan Paris Saint Germain'di.

Football Leaks tarafından da yayınlanan e-postalar ve dönemin UEFA Genel Sekreteri Gianni Infantino'nun iki kulüp patronuyla yaptığı gizli görüşmelerin ardından, iki kulübün FFP kurallarını geniş bir biçimde ihlal ettiği anlaşılsa da Manchester City ve PSG'nin cezaları hafifletildi.

BAE ve Katar devlet şirketleriyle astronomik fiyatlarda sponsorluk anlaşması imzalayan iki kulüp, Arap sermayesi tarafından pompalanan yüksek miktardaki rakamlarla Avrupa'nın önde gelen isimlerini renklerine bağladı. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Manchester City'e 2.7 milyar euro, Katar'dan PSG'ye ise 1.8 milyar euro para akıtıldı.

UEFA için bu net bir FFP ihlaliydi ancak iddiaya göre devreye giren Infantino, City'e 49 milyon pound, PSG'ye ise 32 milyon pound para cezaları kesilmesini sağladı ve cezalar ertelendi.

Finansal Fair Play kuralları nedeniyle daha önce Türkiye'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a men, kadro kısıtlama ve transfer yasakları getirilmişti. Halen, üç büyük kulüpte UEFA'nın FFP incelemesinde bulunuyor ve mali olarak UEFA tarafından denetleniyor.

FOOTBALL LEAKS BELGELERİ İÇERİSİNDE YER ALAN AVRUPA SÜPER LİGİ İDDİALARI NELER?

Yayınlanan belgelere göre başta Alman ekibi Bayern Münih olmak üzere Avrupa'nın önde gelen kulüpleri, UEFA organizasyonlarından ayrılarak 'Avrupa Süper Ligi'ni kurmak için araştırma yaptı.

Plana göre, Bayern Münih, Milan, Arsenal, Barcelona, Juventus, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City ve Paris Saint Germain, Avrupa Süper Ligi'nin daimi katılımcıları olacak ve bu kulüplere 20 yıl garanti verilecekti.

İlk sezon için Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Inter, Marsilya ve Roma ise konuk ekipler olarak davet edilecek ve 16 takımlı ligde mücadele etmeleri istenecekti.

Hatta belgelere göre Bayern Münih avukatları, çeşitli görüşmeler yaparak ligden çekilmenin ve Alman milli takımına oyuncu göndermemenin hukuki yollarını araştırdı.

 

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