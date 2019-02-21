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Dün akşam saatlerinde Çanakkale'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem İstanbul, Bursa ve İzmir'de de hissedildi. Kısa süreli panik yaşatan depremin ardından deprem bilimcisi Frank Hoogerbeets'ten önemli bir açıklama geldi. Hoogerbeets, 21 Şubat 2019 (bugün) 8 şiddetinde deprem olacağını bildirdi. Frank Hoogerbeets günler öncesinden de Çanakkale depreminin de sinyallerini vermişti.
FRANK HOOGERBEETS'TEN DEPREM AÇIKLAMASI
Frank Hoogerbeets adlı bir kişi, yönettiği “Yeni-çağ deprem tahminleme” sitesi Ditrianum’da yaptığı tahminde, çok büyük bir deprem yaşanacağını söyledi. Bu depremde yer kabuğu yarılacak ve en az 8 şiddetinde bir deprem olacağını ileri sürdü.
Hoogerbeets, şubat ayında gezegen hizalanması yaşanacağını ve bunun etkilerinin Dünya için korkunç olacağını söylemişti. Hoogerbeets yaptığı açıklamalarda 13 Şubat'ta aynı düzlemde konumlanacak olan Mars, Uranüs ve Neptün'ün hareketleri Dünya'yı sarsacaktı.
Hoogerbeets özellikle şubat ayının son iki haftasına dikkat çekmişti. Tahmininden son derece emin olduğunu söyleyen Hoogerbeets bu defa mega deprem için net tarihi verdi.
Hoogerbeets 21 Şubat Perşembe günü 8'den daha büyük bir depremin yaşanacağını öne sürdü. Yeni nesil deprem tahmincisinin internet sitesinde yer verdiği bilgilere göre 17 ve 21 Şubat tarihleri arasında 7, 8 ya da daha büyük bir depremin meydana gelebileceğine dikkat çekildi.
19 ve 21 Şubat tarihleri kritik günler olarak bildirildi.
Üç yıldır yoğun gözlemler yaptığını söyleyen Hoogerbets tahminini Güneş Sistemi Geometri Endeksi'ne dayandırıyor. Hoogerbets, gezegen hizalanması durumunda şiddetli depremlerin görüldüğünü iddia ediyor.
Hoogerbets'in iddiaları son derece ilgi çekici olsa da birçok uzman depremlerin önceden tahmin edilmesinin olanaksız olduğunu söylüyor. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nda görev yapan John Bellini, depremlerin ne zaman olacağının tahmin etmenin mümkün olmadığını vurguluyor.
Bellini, büyük depremler öncesi zaman zaman öncü şokların yaşandığını belirtiyor.
FRANK HOOGERBEETS KİMDİR?
Avustralyalı gökbilimci Frank Hoogerbeets, "En İyi Avustralyalı Gökbilimciler" listesinde üçüncülüğe girmiştir. Frank Hoogerbeets'in YouTube'da da binlerce takipçi sayısı bulunuyor.
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