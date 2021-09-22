Fransa ve ABD arasında en üst düzey temas 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Reuters

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Joe Biden telefonda görüştü.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron ve Biden'ın güveni yeniden inşa etmek için derinlemesine istişareler başlatmayı kabul ettiği bir telefon görüşmesi yaptıkları ifade edildi. Macron, yeniden güvenin tesisi için Biden'dan 'somut önlemler' bekleyecek. Macron ve Biden ekim ayı sonunda Avrupa'da buluşacak.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise, Macron'un Fransa'nın ABD büyükelçisini önümüzdeki hafta "üst düzey ABD yetkilileriyle yoğun çalışmaya başlamak için" Washington'a göndereceği belirtildi.

AUKUS ANLAŞMASI VE DİPLOMATİK KRİZ

Avustralya, ABD ve İngiltere tarafından 16 Eylül'de imzalan AUKUS anlaşmasının ardından, Avustralya'nın Fransız Naval Group'la vardığı 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltı inşasını öngören 90 milyar Avustralya doları (66 milyar ABD doları) tutarındaki sözleşmenin iptal edildiği açıklanmıştı.

Anlaşmanın iptalini "ihanet" olarak değerlendiren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise "Sırtımızdan vurulduk." ifadelerini kullanmıştı. Fransa, ABD ve Avustralya'daki büyükelçilerini geri çekmişti.

SAHEL'DE ABD DESTEĞİ

Yapılan bir diğer açıklamada ise ABD'nin Afrika'nın Sahel Bölgesi'nde Avrupa ülkeleri tarafından yönetilen terörle mücadele misyonlarına desteğini artırma taahhüdünde bulunduğu belirtildi.

ABD eski Başkan Donald Trump döneminde bölgeden çekileceğini duyurmuş, Fransa ise ABD'yi bu fikirden vazgeçirmeye çalışmıştı. Fransızlar, DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı gruplara karşı sert bir savaş verirken, birkaç yıldır da ABD’lilerden lojistik ve istihbarat desteği alıyor.