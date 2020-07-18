AA

Fransa'da, Yemen'de katliam suçlarına ortak olduğu gerekçesiyle Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan hakkında soruşturma açıldı.

Fransız basınındaki haberlere göre, Veliaht Pens Muhammed bin Zayid hakkında Yemen'deki cezaevlerinde katliama ortak olduğu gerekçesiyle Ekim 2019'da soruşturma açıldı.

Soruşturma, Veliaht Pens Muhammed bin Zayid'in Kasım 2018'de Paris'e resmi ziyaret gerçekleştirdiği sırada yapılan iki suç duyurusunun ardından açıldı.

Suç duyurusunda bulunanların avukatı Joseph Breham, yaptığı açıklamada söz konusu soruşturmanın açılmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı operasyonlar düzenleyerek Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de taraflar arasında çatışmalar devam ederken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun müdahalesiyle ülkedeki insani durum daha da kötüleşti.