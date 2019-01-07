Fransa'da sarı yeleklilerin cumartesi günü ülke genelinde yaptığı eylemde çıkan olaylarda 345 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre, iki gün önce 50 bin kişinin katıldığı gösterilerde çıkan olaylarda 345 kişi gözaltına alındı.

Bu arada Fransız basınında yer alan haberlere göre, sarı yeleklilerin öncü isimlerinden Jacline Mouraud "Les Emergents" adlı siyasi bir parti kuracak.

Haberlerde, partinin insanları şiddete karşı birleştirmeyi hedeflediği belirtildi.

29 Aralık'ta düzenlenen gösterilere 12 bin kişi katılmış, çıkan olaylarda 60'tan fazla kişi gözaltına alınmıştı.

PROTESTOLAR

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emanuel Macron yönetimine karşı öfke ve isyana dönüşen eylemler, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron ve yönetiminden ekonomik koşulların iyileştirilmesini istiyor.

Sarı yelekliler ayrıca vatandaşları yakından ilgilendirecek konular ve çıkacak yasaların referandum yoluyla halka sorulmasını talep ediyor.

Adalet Bakanlığı verilerine göre, sarı yeleklilerin 17 Kasım-17 Aralık 2018 döneminde ülke çapında düzenledikleri gösteriler sırasında çıkan olaylarda 4 bin 570 kişi gözaltına alındı, 216 kişi tutuklandı.

Gösterilerde şimdiye kadar 10 kişi hayatını kaybetti, binden fazla kişi yaralandı.

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