AA

Macron, iklim değişikliği konusunda daha önce belirlenen 150 Fransız vatandaşı ile bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

Sera gazı salınımı konusunda Avrupa düzeyinde belirlenen hedefe ulaşılmadığını ifade eden Macron, ülkede iklim değişikliğiyle mücadele etmek için 2,5 saatten az süren tren seferlerinin kaldırılacağını söyledi.

AA'nın haberine göre; Macron, iklim değişikliğiyle mücadelenin anayasanın ilk maddesine eklenmesi için Ulusal Meclis ve Senato'nun onay vermesi gerektiğini, bunun gerçekleşmesi halinde referandum düzenleneceğini belirtti.

5G teknolojisine karşı olmadığını, bu konuda geç kaldıklarını ifade eden Macron, ancak bunu etkilerinin incelenmesi gerektiğine işaret etti.

Bu referandum, yapılması halinde, 2005'ten bu yana ilk kez düzenlenmiş olacak.