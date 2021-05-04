Fransa'nın güneyinde çığ düştü: 5 ölü

Briançon kenti jandarmasından yapılan açıklamaya göre, Hautes-Alpes bölgesindeki Villar-d’Arene köyü yakınlarında, 3 bin 169 metre rakımlı bir geçitte sabah saatlerinde çığ düştü.
Çığın düştüğü noktanın yakınındaki Adele Planchard güvenlik kulübesi, jandarmayla irtibata geçti. AA'nın haberine göre; Briançon'dan bölgeye gelen jandarma arama kurtarma ve sağlık ekibi, çığ altında kalan 3 kişinin cesedine ulaştı.
BÖLGEDE 2 ÇIĞ DAHA DÜŞTÜ
Aynı bölgedeki l'Ailefroide ve Valjouffrey'de de çığ düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, biri ağır 2 kişi yaralandı. Olaylara ilişkin soruşturma başlatıldı.
YORUMLAR