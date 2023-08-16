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        Haberler Yaşam Fransa Patates Kızartması Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

        Fransa Patates Kızartması Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

        Fransa'da düzenlenecek dünyanın ilk Patates Kızartması Şampiyonası'nda, restoranlar ve bireysel başvuru yapanlar, birincilik için yarışacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 12:46
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        AA'nın Fransız televizyon kanalı BFMTV'den aktardığı habere göre, ülkenin Manş Denizi'ne sınır Pas-de-Calais kenti, 7 Ekim'de dünyada ilk defa düzenlenecek Patates Kızartması Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

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        Arras Grand Place fuar alanında düzenlenecek organizasyonda katılımcılar, kreatif patates, otantik patates ve kızartma patates sosu kategorilerinde yarışacak.

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        Şampiyonaya, restoranların yanı sıra bireysel başvurular da kabul edilecek.

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        Dereceye girenlere gastronomi dünyasında fırsat kapıları aralaması beklenen yarışmaya, patates severlerin ilgi göstermesi bekleniyor.

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        Hane başına bir katılımcı sınırının bulunduğu organizasyona başvuru için 18 yaşından büyük olma şartı aranacak.

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        Jüriler, patates kızartması ustalarından oluşacak.

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        *Haberin görselleri Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

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        #Patates Kızartması Şampiyonası
        #Patates kızartması
        #Fransa
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