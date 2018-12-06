Fransız basını Cumhurbaşkanlığı yetkililerine dayandırdığı haberlerinde 'Sarı Yelekliler’in Cumartesi günü gerçekleştirecekleri protestolarda darbe teşebbüsünde bulunabileceğini iddia etti.

Haberlerde Cumhurbaşkanlığı yetkililerinin, eylemcilerin Elysee Sarayı’nı hedef alabileceğinden ve bunun bir darbe teşebbüsü oluşturmasından kaygı duyduğu belirtildi.



"AZILI EYLEMCİLER PARİS'İ YIKMAYA GELECEK"

Adı verilmeyen bir yetkilinin Fransız basınına , “Büyük bir şiddetten korkmamız için sebeplerimiz var, birkaç bin azılı eylemci Paris’i yıkmaya ve öldürmeye gelecek” şeklinde değerlendirmede bulunduğu öne sürüldü. Haberlerde ayrıca istihbarat sorumlularının Elysee Sarayı’nı uyardığı ve silahlı eylemcilerin parlamento üyelerine, hükümet temsilcilerine, Cumhurbaşkanlığına ve güvenlik güçlerine saldırmayı ve öldürmeyi planladığını söylediği ifadesine yer verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ