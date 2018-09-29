Trabzon'un Araklı ilçesinde inanılmaz bir kaza ölümle sonuçlandı. Alınan bilgiye göre, Bayburt-Araklı karayolunda Dursun Ali Güney yönetimindeki 53 DH 319 plakalı kamyonet yokuş aşağı gittiği sırada araçta bir sorun ortaya çıktı. Kaza yapacağını anlayan Güney, kamyondan atlamak için hazırlık yaptığı sırada kamyonet devrildi. Şoför Dursun Ali Güney devrilen kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti.

İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI

İHA'nın haberine göre yoldan geçerlerin kazayı görmesi üzerine bölgeye jandarma ekibi çağrılırken, Güney’in kamyonetin altından çıkartılması için Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istendi. İtfaiye ekipleri, kaza yerine ulaşarak hava yastığı sistemi ile kamyoneti kaldırıp şahsı araç altından çıkardılar. Güney’in cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan ot yüklü kamyonun yokuş aşağıya giderken frenlerinin patladığı ve şoförün bunun üzerine kamyondan atlamak isterken kazanın meydana geldiği şüphesi üzerinde duruluyor.

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