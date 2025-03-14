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        Haberler Dünya Friedrich Merz: Almanya geri döndü | Dış Haberler

        Friedrich Merz: Almanya geri döndü

        23 Şubat'ta yapılan seçimlerin sonuçlarına göre Almanya Şansölyesi olarak göreve başlaması beklenen Friedrich Merz, Almanya ve Avrupa'nın güvenliğine ilişkin açıklamada bulundu. Merz "Ortaklarımıza ve özgürlüğümüzün düşmanlarına açık mesaj; kendimizi savunma kabiliyetine sahibiz." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 23:47 Güncelleme: 15.03.2025 - 00:00
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        Friedrich Merz: Almanya geri döndü
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        Almanya'da seçimlerde birinci çıkan Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) ile Hristiyan Sosyal Birliği'nin (CSU) ortak adayı Friedrich Merz, Almanya ve Avrupa'nın savunmasına dair önemli açıklamalarda bulundu.

        Almanya'da hükümetin kurulabilmesi için koalisyon görüşmelerine devam eden Merz, Yeşiller'in (Die Grüne) geçirilmesi planlanan bütçeyle ilgili olumlu yaklaşım sergilediğini belirtti.

        Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) katılımı ve Yeşiller'in de desteğiyle bir koalisyon hükümeti kurmayı planlayan Merz'in, 500 milyar euroluk savunma ve altyapı fonu kurmak için de destek aldığı bildirildi.

        Merz'in savunma ve altyapı yatırımlarını artıracak olan bütçeyi âcil olarak geçirmeyi planladığı ve bu kararda ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'nın savunmasına dair yaptığı yorumların etkili olduğu biliniyor.

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        ABD Başkanı Donald Trump, Avrupalı ülkeleri savunma yatırımlarını artırmaya çağırmış ve yatırımların yapılmaması hâlinde Avrupa'yı savunmayacağını belirtmişti.

        Friedrich Merz, Avrupa savunmasına olan bağlılığını belirtirken "Almanya geri döndü. Almanya Avrupa'da özgürlüğün ve barışın savunulmasına önemli katkılarda bulunuyor." dedi.

        Merz konuşmasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

        "Bu ortaklarımıza ancak aynı zamanda özgürlüğümüzün düşmanlarına açık bir mesajdır; kendimizi savunabiliriz."

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