Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yardımcısı, eski Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay oldu. Fuat Oktay hem arama motorlarında hem de sosyal medya da en çok araştırılan isimler arasında oldu. Peki Fuat Oktay kimdir, kaç yaşındadır, aslen nerelidir? İşte Fuat Oktay ile ilgili tüm ayrıntılar...

FUAT OKTAY KİMDİR?

Fuat Oktay, 1964 yılında Yozgat Çekerek’te doğdu. 1985 yılında Çukurova Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra üniversitede araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1990 yılında ABD'de otomotiv sektörünün merkezi olan Detroit'teki Wayne State Üniversitesi'nden işletme ve imalat mühendisliği alanlarında yüksek lisans, endüstri mühendisliği alanında ise doktora derecelerini aldı.

Beykent Üniversitesi'nde İşletme Bölüm Başkanlığı ve Dekan Yardımcılığı yaptı. 2008-2012 yılları arasında Türk Hava Yolları'nda (THY) çeşitli görevlerde bulundu. DEİK, Türk-İngiliz, Türk-Alman ve Türk- İspanyol İş Konseyleri Yürütme Kurulu üyeliklerinde bulundu. 2012-2016 yılları arasında Başbakanlık AFAD Başkanlığı görevini yürüttü. 19 Haziran 2016 tarihinden itibaren Başbakanlık Müsteşarlığı görevini yürüttü. Suriye sınırındaki terör tehditlerine karşı yürütülen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları kapsamında kurumları arası koordinasyon görevini üstlendi. Oktay, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TAI) Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulundu. Türk Hava Yolları Teknik AŞ Yönetim Kurulu üyeliği ve Türk Telekom AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini sürdürmektedir. Çok iyi derecede İngilizce bilmekte olup, 3 çocuk babasıdır.

Cumhurbaşkanlığına Fuat Oktay vekalet edecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyaretleri dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Tezkereye göre, bugün Erdoğan'ın Azerbaycan ve KKTC'ye ziyarette bulunacağından dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay vekalet edecek.