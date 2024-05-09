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        Haberler Dünya G7 adalet bakanlarının İtalya'daki toplantısına Filistin protestosu

        G7 adalet bakanlarının İtalya'daki toplantısına Filistin protestosu

        Yedi büyük sanayileşmiş ülkeden oluşan grubun adalet bakanları, İtalya'nın Venedik kentinde bir araya geldi. Uluslararası yolsuzluk ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi başlıkların ele alınacağı toplantı protesto edildi. Göstericiler Filistin bayraklarıyla etkinlik alanına doğru yürüyüşe geçince güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle karşılaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 23:00 Güncelleme: 09.05.2024 - 23:00
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        G7 toplantısına Gazze protestosu
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        ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin adalet bakanlarının, G7 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğindeki toplantısı protesto edildi.

        İtalya Adalet Bakanı Carlo Nordio'nun, Venedik kentinde ağırladığı G7 ülkelerinin bakanları, Ukrayna, uluslararası yolsuzluk, uyuşturucu kaçakçılığı, organize suç, yapay zeka ve hukukun üstünlüğü konularını görüşmek üzere Scuola Grande San Giovanni Evangelista Kongre Merkezi'nde bir araya geldi.

        İtalyan basınındaki haberlere göre, yaklaşık 200 kişilik grup, Filistin bayraklarıyla G7 toplantısını protesto etmek üzere etkinlik alanına doğru yürüyüşe geçince güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle karşılaştı.

        Polis, göstericileri kalkanlarıyla ve coplu müdahalesiyle püskürterek uzaklaştırdı. Bu sırada göstericiler, sık sık "Özgür Filistin" ve güvenlik güçlerine yönelik "utanın" şeklinde sloganlar attı.

        Göstericilerle polisin kısa süreli karşı karşıya geldiği olaylarda yararlanan olmadı.

        G7 Adalet Bakanları Toplantısı'nın yarın sonuç bildirisinin kabul edilmesiyle tamamlanması bekleniyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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