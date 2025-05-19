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        Haberler Bilgi Spor Galatasaray kupa töreni 2025: Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman ve nerede yapılacak, Yenikapı'da mı olacak?

        Galatasaray kupa töreni programı: Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman yapılacak?

        Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu zirvede tamamlayan Galatasaray, üst üste üçüncü kez şampiyonluk ipini göğüsleyerek beşinci yıldız sevincini yaşıyor. Sarı-kırmızılı camia, büyük zaferin ardından düzenlenecek kupa töreni ve kutlama etkinlikleri için nefesini tuttu. Taraftarlar, coşkunun doruğa çıkacağı gecenin tarihini, kutlama alanını ve bilet detaylarını merakla beklerken, kulüpten yapılacak resmi açıklamaya odaklandı. Peki, Galatasaray şampiyonluk kutlaması nerede, ne zaman ve saat kaçta yapılacak? İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2025 - 21:38 Güncelleme: 19.05.2025 - 21:38
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        Galatasaray, Süper Lig’de üst üste elde ettiği üçüncü şampiyonlukla tarihine yeni bir altın sayfa eklerken, beşinci yıldız için düzenlenecek dev kutlama töreniyle gündemde. Ligde şampiyonluk için ihtiyaç duyduğu puanı Kayserispor galibiyetiyle alarak kupaya uzanan sarı-kırmızılılar, taraftarlarıyla birlikte görkemli bir şölen için hazırlanıyor. Şampiyonluk töreninin nerede ve ne zaman gerçekleşeceğine dair sorular gündemin ilk sıralarında yer alırken, kulüpten yapılacak açıklama heyecanla bekleniyor. İşte detaylar...

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        GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

        Galatasaray, 2024-2025 Süper Lig sezonunda şampiyonluğunu 18 Mayıs 2025’te Kayserispor galibiyetiyle garantiledi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) talimatlarına göre, Süper Lig şampiyonuna kupa, ligin son müsabakasının ardından veriliyor. Bu doğrultuda, Galatasaray’ın kupa töreninin 1 Haziran 2025 Pazar günü, ligin 38. haftasında oynanacak Başakşehir maçından sonra Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta yapılması bekleniyor. Galatasaray’ın Yenikapı Meydanı’nda bir kutlama için plan yaptığı da iddialar arasında yer alıyor. Ancak kutlama hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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        YENİKAPI ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NE ZAMAN?

        Galatasaray’ın Yenikapı Meydanı’nda düzenlemeyi planladığı dev şampiyonluk kutlaması, taraftarlar arasında büyük heyecan yaratıyor. Kulübün, İstanbul Valiliği’ne Yenikapı’da 1 milyon taraftarla kutlama yapmak için başvuruda bulunduğu belirtiliyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

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        KUPA TÖRENİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER

        Kupa seremonisi organizasyonu TFF tarafından yapılır. Kupa seremonisine; kulüp başkanı, teknik heyet, müsabaka isim listesinde yer alan futbolcular, kadroya giremeyen diğer futbolcular ve yedek kulübesinde bulunma hakkı olan görevliler olmak üzere en fazla 40 kişi katılır.

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        Kupa seremonisine katılacak kişiler TFF Başkanı veya TFF Başkanı tarafından görevlendirilen Başkan Vekili ve/veya Yönetim Kurulu Üyesinden madalyalarını aldıktan sonra platformda kendileri için ayrılan bölüme geçerler. Son olarak takım kaptanı platforma gelerek madalyasını aldıktan sonra kendisine kupa verilir. Seremoni ardından TFF tarafından 35 adet madalya daha kulübe teslim edilir. Kulüp, TFF’den izin alarak TFF tarafından yapılacak olan kupa seremonisi sonrasında aynı veya farklı bir günde şampiyonluk kutlamaları yapabilir.

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