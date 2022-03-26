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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

YOLA FERHAN ŞENSOY İLE ÇIKTI

Giriş: 26 Mart 2022 Cumartesi, 13:33:06

Senaryosunu yazdığı, yönettiği 6 filmle yaklaşık 22 milyon izleyiciye, TV dizileriyle ise yüksek izlenme oranlarına ulaşan Selçuk Aydemir, ‘Şaşırt Beni’ ile tiyatro sahnesine de uzandı. Aydemir, konuk olduğu Habertürk HT Stüdyo’da kariyerinin şekillenmesinde Ferhan Şensoy’un etkisinin olduğunu açıkladı