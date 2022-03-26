YOLA FERHAN ŞENSOY İLE ÇIKTI

Senaryosunu yazdığı, yönettiği 6 filmle yaklaşık 22 milyon izleyiciye, TV dizileriyle ise yüksek izlenme oranlarına ulaşan Selçuk Aydemir, ‘Şaşırt Beni’ ile tiyatro sahnesine de uzandı. Aydemir, konuk olduğu Habertürk HT Stüdyo’da kariyerinin şekillenmesinde Ferhan Şensoy’un etkisinin olduğunu açıkladı