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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

JOHN MALKOVİCH GÖÇMEN FİLMİ İÇİN TÜRKİYE'YE GELECEK

Giriş: 17 Haziran 2022 Cuma, 01:03:34

John Malkovich, çekimlerinin bir bölümü İzmir’de gerçekleştirilecek göçmen filmi ‘The Strangers Case’de rol almak üzere Türkiye’ye gelecek. Malkovich, İstanbul Night Flight'da 'The Music Critic Show' adlı gösterisi için 2020’de de ülkemize gelmişti

The International (2009)