DÜZCE'DE 5,9'LUK DEPREM

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve Ankara başta olmak üzere pek çok şehirde hissedildi. Depremin ardından korku dolu vatandaşlar sokaklara çıktı, Bölgede yaşananlar kameralara yansıdı