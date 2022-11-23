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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DÜZCE'DE 5,9'LUK DEPREM

Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba, 08:37:26

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve Ankara başta olmak üzere pek çok şehirde hissedildi. Depremin ardından korku dolu vatandaşlar sokaklara çıktı, Bölgede yaşananlar kameralara yansıdı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar endişeyle dışarı çıktı.

 