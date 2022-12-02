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Galler'de yardım kuruluşu görevlisi, insanların yokluktan evcil hayvan maması yediğine tanık olduğunu söyledi

Birleşik Krallık’ta yüzde 11,1’le son 41 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon milyonlarca kişinin hayatını zorlaştırırken, Galler’de bir yardım kuruluş çalışanı, bazı insanların kedi-köpek maması yediklerine tanık olduğunu söyledi.

Galler'de yardım kuruluşu görevlisi, insanların yokluktan evcil hayvan maması yediğine tanık olduğunu söyledi
BBC TÜRKÇE
Mark Seed BBC
Mark Seed

Birleşik Krallık’ta yüzde 11,1’le son 41 yılın en yüksek seviyesine çıkan yıllık enflasyon milyonlarca kişinin hayatını zorlaştırırken, Galler’de bir yardım kuruluşu görevlisi, bazı insanların evcil hayvan maması yediklerine tanık olduğunu söyledi.

Cardiff’in Trowbridge semtinde yoksullara sembolik fiyatlarla gıda satışı yapan bir kuruluşun sorumlusu olan Mark Seed, BBC’ye yaptığı açıklamada, “Hâlâ, kedi-köpek maması yiyen insanlar görmenin şokunu yaşıyorum. Yemeklerini radyatör üstünde ya da mumla ısıtmaya çalışan insanlar gördüm. Bunlar ürkütücü gerçekler” dedi.

Cardiff’in gelişen bir kent olmasına rağmen şehrin birçok yerinde yoksul bölgeler oluştuğunu belirten Seed, “Tüm dünyada ekonomik değişim var. Dünya değişiyor ve insanlar zorluk çekiyor. Yüksek binalar yapılıyor, şirketler buraya geliyor. Ama bir uçurum var ve bunu kapamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Seed’in çalıştığı Your Local Pantry adlı kuruluş, her hafta Cuma günleri, bir ailenin haftalık mutfak ihtiyaçlarını karşılayacak gıda sepetleri satıyor.

Gerçek fiyatı 25 sterline kadar çıkan bu sepetler üyelere 5 sterlinden satılıyor.

Kuruluşun bu bölgede 160’tan fazla üyesi var.

Mark Seed BBC
Mark Seed, Galler'de yoksulluğun arttığını söylüyor

LSE: Brexit gıda harcamalarını artırdı

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan oluşan Birleşik Krallık, 2016’da yapılan Brexit referandumunun ardından 31 Ocak 2020’de Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmıştı.

Hükümet ülkedeki ekonomik krizi büyük ölçüde pandemiye, Ukrayna’nın işgaline ve diğer uluslararası gelişmelere bağlıyor.

Ancak birçok uzman Brexit’in de ekonomik gerilemede önemli payı olduğuna vurgu yapıyor.

London School of Economics’in araştırmasına göre Brexit 2 yılda Birleşik Krallık’ta hane başına 210 sterlin ek gıda maliyeti getirdi.

Toplam maliyetin 5,84 milyar sterlin olduğunu hesaplayan uzmanlara göre AB'den ithal edilen gıdaların fiyatları gümrük işlemleri nedeniyle yüzde 6 arttı.

Araştırmaya göre Brexit’ten sonra Birleşik Krallık’taki gıda üreticilerinin rekabet gücü azaldı.

LSE uzmanları, gıda fiyatlarındaki artışından gelirlerinin daha büyük bölümünü bu harcamalara aktarmak zorunda kalan yoksul kesimleri daha çok etkilediğine dikkat çekti.

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