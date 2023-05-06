Galler Prensesi Kate Middleton taç giyme töreninde Diana'yı unutmadı

George Frideric Handel, Kral James Onaylı İncil'deki metinlerden uyarladığı dört taç giyme marşı bestelemişti. Bu marşlar ilk kez 1762 yılında 2. George'un taç giyme töreninde çalınmıştı. Bunlardan en bilineni olan 'Rahip Zadok', 1953 yılında Kraliçe 2. Elizabeth'in taç giyme töreni de dahil olmak üzere o tarihten bu yana neredeyse her taç giyme töreninde seslendirildi.