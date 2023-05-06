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Galler Prensesi Kate Middleton taç giyme töreninde Diana'yı unutmadı

İngiltere Krali 3. Charles, Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'nde yapılan törenle tacını taktı. Törende Galler Prensi William'ın eşi Galler Prensesi Kate Middleton, lacivert pelerini ve yaprak işlemeli başlığıyla dikkat çekti. Middleton, törende taktığı küpelerle merhum kayınvalidesi Diana'yı da unutmadı

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  • Kate Middleton Kral Charles'ın taç giyme töreninde kayınvalidesi Diana'yı unutmadı

    İngiltere Krali 3. Charles, Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'nde yapılan törenle tacını taktı.
  • Kate Middleton Kral Charles'ın taç giyme töreninde kayınvalidesi Diana'yı unutmadı

    Törene inanç liderleri ve temsilcileri ile birlikte bazı İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerinden gelen temsilciler, genel valiler ve başbakanlar eşlik etti.

     
  • Kate Middleton Kral Charles'ın taç giyme töreninde kayınvalidesi Diana'yı unutmadı

    Kral Charles, 1066'dan bu yana burada taç giyen 40'ıncı hükümdar oldu.
  • Kate Middleton Kral Charles'ın taç giyme töreninde kayınvalidesi Diana'yı unutmadı

    56 bağımsız ülke ve 2.4 milyar insandan oluşan İngiliz Milletler Topluluğu'nun başkanı ve bu ülkelerin 14'ünde aynı zamanda devlet başkanı olan Charles'ın taç giyme töreni dünyanın dört bir yanından takip edildi.
  • Kate Middleton Kral Charles'ın taç giyme töreninde kayınvalidesi Diana'yı unutmadı

    Kral Charles'ın taç giyme töreninde Galler Prensi William'ın eşi Galler Prensesi Kate Middleton, lacivert pelerini ve çiçek desenli başlığıyla dikkat çekti.
  • Kate Middleton Kral Charles'ın taç giyme töreninde kayınvalidesi Diana'yı unutmadı

    Galler Prensesi fildişi rengindeki Alexander McQueen imzalı elbisesiyle ışıl ışıl görünüyordu.
  • Kate Middleton Kral Charles'ın taç giyme töreninde kayınvalidesi Diana'yı unutmadı

    Bu sabah Londra'ya varan 41 yaşındaki Kate Middleton, dört ulusu (İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda) temsilen gül, devedikeni, nergis ve yonca motifleri içeren fildişi ipek bir elbise tercih etti.
  • Kate Middleton Kral Charles'ın taç giyme töreninde kayınvalidesi Diana'yı unutmadı

    Üç çocuk annesi Kate, taç yerine üç boyutlu yaprak işlemeli Jess Collett x Alexander McQueen imzalı bir başlık taktı.
  • Kate Middleton Kral Charles'ın taç giyme töreninde kayınvalidesi Diana'yı unutmadı

    KAYINVALİDESİ DIANA'YI UNUTMADI

    Merhum kayınvalidesi Diana'nın inci ve elmastan oluşan küpelerini takan Galler Prensesi, dokunaklı bir selam göndermiş oldu.
  • Kate Middleton Kral Charles'ın taç giyme töreninde kayınvalidesi Diana'yı unutmadı

    Bu arada, Kate, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden merhum Kraliçe 2. Elizabeth'i de unutmadı. Prenses, 2. Elizabeth'e babası tarafından hediye edilen George VI Festoon kolyesiyle boy gösterdi. 
  • Kate Middleton Kral Charles'ın taç giyme töreninde kayınvalidesi Diana'yı unutmadı

    Prenses uzun zamandır hayatının önemli anlarında Alexander McQueen giymeyi tercih ediyor. En sevdiği markalardan biri olan Alexander McQueen'i pek çok kez giymiş, özellikle de gelinliğini tasarlaması için markanın kreatif direktörü Sarah Burton'ı seçmişti.

     
  • Kate Middleton Kral Charles'ın taç giyme töreninde kayınvalidesi Diana'yı unutmadı

    Prenses Charlotte da Alexander McQueen elbisesi ve ona uygun peleriniyle annesi Kate Middleton ile uyum yakaladı.
  • Kate Middleton Kral Charles'ın taç giyme töreninde kayınvalidesi Diana'yı unutmadı

    KARDEŞLİK KARESİ!

    8 yaşındaki Charlotte, tören anında kardeşi Prens Louis ile el ele tutuşurken fotoğraflandı.

     
  • Kate Middleton Kral Charles'ın taç giyme töreninde kayınvalidesi Diana'yı unutmadı

    Prens George ise bu arada arkadaşlarıyla birlikte Kral Charles'ın pelerinini tutarak içeri girdi.
  • Kate Middleton Kral Charles'ın taç giyme töreninde kayınvalidesi Diana'yı unutmadı

    OĞLUNUN DOĞUM GÜNÜYLE TAÇ GİYME TÖRENİ AYNI GÜN!

    Meghan Markle ile evlendikten sonra ABD'ye yerleşen Prens Harry, daha önce de belirtildiği üzere babasının taç giyme törenine katıldı. 
  • Kate Middleton Kral Charles'ın taç giyme töreninde kayınvalidesi Diana'yı unutmadı

    Harry, Kraliyet Ailesi'nden ayrılması nedeniyle arka saflarda yerini aldı. Basına yansıyan haberlere göre Prens Harry babasının taç giyme töreni için İngiltere’de sadece 24 saat geçirecek. 
  • Kate Middleton Kral Charles'ın taç giyme töreninde kayınvalidesi Diana'yı unutmadı

    Archie'nin doğum gününün törenle aynı güne denk gelmesi nedeniyle Prens, babasının töreni bittikten 2 saat sonra Los Angeles'a dönecek.
  • Kate Middleton Kral Charles'ın taç giyme töreninde kayınvalidesi Diana'yı unutmadı

    MÜZİK PROGRAMIYLA DA DİKKAT ÇEKTİ

    Kral Charles'ın töreninin öne çıkan yanlarından biri de törende seslendirilen eserlerdi. Törende George Frideric Handel'in 1727 yılında bestelediği 'Zadok the Priest' adlı eserinin yanı sıra Andrew Lloyd Webber'in yeni bir marşı ve Kral Charles tarafından bizzat sipariş edilen Sir Bryn Terfel, Pretty Yende ve Roderick Williams'ın solo performansları seslendirildi. 
  • Kate Middleton Kral Charles'ın taç giyme töreninde kayınvalidesi Diana'yı unutmadı

    George Frideric Handel, Kral James Onaylı İncil'deki metinlerden uyarladığı dört taç giyme marşı bestelemişti. Bu marşlar ilk kez 1762 yılında 2. George'un taç giyme töreninde çalınmıştı. Bunlardan en bilineni olan 'Rahip Zadok', 1953 yılında Kraliçe 2. Elizabeth'in taç giyme töreni de dahil olmak üzere o tarihten bu yana neredeyse her taç giyme töreninde seslendirildi. 
  • Kate Middleton Kral Charles'ın taç giyme töreninde kayınvalidesi Diana'yı unutmadı

    UKRAYNA UNUTULMADI

    ABD Başkanı Joe Biden'in Jill Biden ile torunu Finnegan törende sarı ve lacivert renklerde kıyafetler giyerek Ukrayna bayrağına gönderme yaptı. 
  • Kate Middleton Kral Charles'ın taç giyme töreninde kayınvalidesi Diana'yı unutmadı

    Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve eşi Sophie Grégoire Trudeau törene katılanlar arasındaydı.

     
  • Kate Middleton Kral Charles'ın taç giyme töreninde kayınvalidesi Diana'yı unutmadı

    Kate Middleton'ın kardeşleri Pippa Middleton ve James Middleton kiliseye girerken görüntülendi. 
  • Kate Middleton Kral Charles'ın taç giyme töreninde kayınvalidesi Diana'yı unutmadı

    Fransa Başbakanı Emmanuel Macron ile eşi Brigitte Macron 
  • Kate Middleton Kral Charles'ın taç giyme töreninde kayınvalidesi Diana'yı unutmadı

    İşte taç giyme töreninden kareler şu şekilde...
  • Kate Middleton Kral Charles'ın taç giyme töreninde kayınvalidesi Diana'yı unutmadı

    *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir. 
  • Kate Middleton Kral Charles'ın taç giyme töreninde kayınvalidesi Diana'yı unutmadı
  • Kate Middleton Kral Charles'ın taç giyme töreninde kayınvalidesi Diana'yı unutmadı

     

    Buckingham Sarayı tarafından yayınlanan ve müzikal siparişlerini duyuran bir basın açıklamasında Lloyd Webber şunları söyledi: "Taç Giyme Töreni için yeni bir marş bestelemem istendiği için büyük onur duyuyorum. Marşım Mezmur 98'den biraz uyarlanmış sözler içeriyor. Westminster Abbey korosu ve orgu, tören bandosu ve orkestrası için besteledim. Umarım marşım bu neşeli olayı yansıtır."

     

    Lloyd Webber'in marşının yanı sıra, 2005 yılında gişe rekorları kıran Harry Potter ve Ateş Kadehi filminin müziklerini yapan Akademi Ödülü adayı besteci Patrick Doyle'un taç giyme marşı da tören sırasında ilk kez seslendirilecek.

     

    Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
  • Kate Middleton Kral Charles'ın taç giyme töreninde kayınvalidesi Diana'yı unutmadı
  • Kate Middleton Kral Charles'ın taç giyme töreninde kayınvalidesi Diana'yı unutmadı
  • Kate Middleton Kral Charles'ın taç giyme töreninde kayınvalidesi Diana'yı unutmadı
  • Kate Middleton Kral Charles'ın taç giyme töreninde kayınvalidesi Diana'yı unutmadı
  • Kate Middleton Kral Charles'ın taç giyme töreninde kayınvalidesi Diana'yı unutmadı
  • Kate Middleton Kral Charles'ın taç giyme töreninde kayınvalidesi Diana'yı unutmadı
  • Kate Middleton Kral Charles'ın taç giyme töreninde kayınvalidesi Diana'yı unutmadı
  • Kate Middleton Kral Charles'ın taç giyme töreninde kayınvalidesi Diana'yı unutmadı
  • Kate Middleton Kral Charles'ın taç giyme töreninde kayınvalidesi Diana'yı unutmadı
  • Kate Middleton Kral Charles'ın taç giyme töreninde kayınvalidesi Diana'yı unutmadı
  • Kate Middleton Kral Charles'ın taç giyme töreninde kayınvalidesi Diana'yı unutmadı
  • Kate Middleton Kral Charles'ın taç giyme töreninde kayınvalidesi Diana'yı unutmadı
  • Kate Middleton Kral Charles'ın taç giyme töreninde kayınvalidesi Diana'yı unutmadı
  • Kate Middleton Kral Charles'ın taç giyme töreninde kayınvalidesi Diana'yı unutmadı
  • Kate Middleton Kral Charles'ın taç giyme töreninde kayınvalidesi Diana'yı unutmadı
  • Kate Middleton Kral Charles'ın taç giyme töreninde kayınvalidesi Diana'yı unutmadı
  • Kate Middleton Kral Charles'ın taç giyme töreninde kayınvalidesi Diana'yı unutmadı
  • Kate Middleton Kral Charles'ın taç giyme töreninde kayınvalidesi Diana'yı unutmadı
  • Kate Middleton Kral Charles'ın taç giyme töreninde kayınvalidesi Diana'yı unutmadı
  • Kate Middleton Kral Charles'ın taç giyme töreninde kayınvalidesi Diana'yı unutmadı

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