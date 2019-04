1 | 39

Son yılların en çok sevilen dizilerinden Game of Thrones, 8. ve final sezonu bölümleriyle takipçileri tarafından ilgiyle izlenmeye devam ediyor. 2 yıllık aranın ardından hayranlarıyla buluşan dizi ile ilgili her detay merak ediliyor. Peki, dizide karakterleriyle özdeşleşen oyuncuların gençlik ve çocukluk hallerini merak ettiniz mi? İşte, Game of Thrones oyuncularının eski halleri...

Emilia Clarke - Daenerys Targaryen