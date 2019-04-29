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Game of Thrones oyuncularının gençlik ve çocukluk halleri!

Giriş: 29.04.2019 - 15:02 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Tüm dünyada milyonlarca izleyicisi bulunan Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinin performanslarıyla göz dolduran oyuncularının bir zamanki halleri sizi çok şaşırtacak. İşte dizi oyuncularının eski halleri...

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    Son yılların en çok sevilen dizilerinden Game of Thrones, 8. ve final sezonu bölümleriyle takipçileri tarafından ilgiyle izlenmeye devam ediyor. 2 yıllık aranın ardından hayranlarıyla buluşan dizi ile ilgili her detay merak ediliyor. Peki, dizide karakterleriyle özdeşleşen oyuncuların gençlik ve çocukluk hallerini merak ettiniz mi? İşte, Game of Thrones oyuncularının eski halleri...

    Emilia Clarke - Daenerys Targaryen

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    Carice Van Houten - Melisandre

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    Natalie Dormer - Margaery Tyrell 

     

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    Lena Headey - Cersei Lannister

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    Jason Momoa - Khal Drogo

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    Liam Cunningham - Ser Davos

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    Aidan Gillen - Petyr Baelish

     

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    Michael Mcelhatton - Roose Bolton

  • 9Game of Thrones oyuncularının gençlik ve çocukluk halleri!
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    Jonathan Pryce - High Sparrow 

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    Diana Rigg - Olenna Tyrrel

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    Tom Wlaschiha - Jaqen H'gar 

  • 12Game of Thrones oyuncularının gençlik ve çocukluk halleri!
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    Sean Bean - Ned Stark

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    Nikolaj Coster-Waldau - Jaime Lannister

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    Charles Dance - Tywin Lannister

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    Peter Dinklage - Tyrion Lannister

     

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    Conleth Hill - Lord Varys 

     

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    Iain Glenn - Jorah Mormont 

  • 18Game of Thrones oyuncularının gençlik ve çocukluk halleri!
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    Jack Gleeson - Joffrey Baratheon

     

  • 19Game of Thrones oyuncularının gençlik ve çocukluk halleri!
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    Maisie Williams - Arya Stark

     

  • 20Game of Thrones oyuncularının gençlik ve çocukluk halleri!
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    Sophie Turner - Sansa Stark

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    Alfie Allen - Theon Greyjoy

     

  • 22Game of Thrones oyuncularının gençlik ve çocukluk halleri!
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    Isaac Hempstead Wright - Bran Stark

     

  • 23Game of Thrones oyuncularının gençlik ve çocukluk halleri!
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    Richard Madden - Robb Stark

     

  • 24Game of Thrones oyuncularının gençlik ve çocukluk halleri!
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    Hafthór Júlíus Björnsson - Dağ

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    Max Von Sydow - Üç gözlü kuzgun

     

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    David Bradley - Walder Frey

     

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    Mark Addy - Robert Baratheon

     

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    Thomas Brodie-Sangster - Jojen Reed 

     

  • 29Game of Thrones oyuncularının gençlik ve çocukluk halleri!
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    Stephen Dillane - Stanis Baratheon

     

  • 30Game of Thrones oyuncularının gençlik ve çocukluk halleri!
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    Iwan Rheon - Ramsay Bolton

     

  • 31Game of Thrones oyuncularının gençlik ve çocukluk halleri!
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    Rory McCann - Sandor Clegane

     

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    Ross Mullan - White Walker

     

  • 33Game of Thrones oyuncularının gençlik ve çocukluk halleri!
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    Richard Brake - Night's King

     

  • 34Game of Thrones oyuncularının gençlik ve çocukluk halleri!
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    Kristofer Hivju - Tormund Giantsbane 

     

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    Gwendoline Christie - Brienne Of Tarth

     

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    Kristian Nairn - Hodor 

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    Rose Leslie - Ygritte

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    Kit Harington - Jon Snow 

     

  • 39Game of Thrones oyuncularının gençlik ve çocukluk halleri!
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    Jerome Flynn - Bronn

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