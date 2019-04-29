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Son yılların en çok sevilen dizilerinden Game of Thrones, 8. ve final sezonu bölümleriyle takipçileri tarafından ilgiyle izlenmeye devam ediyor. 2 yıllık aranın ardından hayranlarıyla buluşan dizi ile ilgili her detay merak ediliyor. Peki, dizide karakterleriyle özdeşleşen oyuncuların gençlik ve çocukluk hallerini merak ettiniz mi? İşte, Game of Thrones oyuncularının eski halleri...
Emilia Clarke - Daenerys Targaryen
Carice Van Houten - Melisandre
Natalie Dormer - Margaery Tyrell
Lena Headey - Cersei Lannister
Jason Momoa - Khal Drogo
Liam Cunningham - Ser Davos
Aidan Gillen - Petyr Baelish
Michael Mcelhatton - Roose Bolton
Jonathan Pryce - High Sparrow
Diana Rigg - Olenna Tyrrel
Tom Wlaschiha - Jaqen H'gar
Sean Bean - Ned Stark
Nikolaj Coster-Waldau - Jaime Lannister
Charles Dance - Tywin Lannister
Peter Dinklage - Tyrion Lannister
Conleth Hill - Lord Varys
Iain Glenn - Jorah Mormont
Jack Gleeson - Joffrey Baratheon
Maisie Williams - Arya Stark
Sophie Turner - Sansa Stark
Alfie Allen - Theon Greyjoy
Isaac Hempstead Wright - Bran Stark
Richard Madden - Robb Stark
Hafthór Júlíus Björnsson - Dağ
Max Von Sydow - Üç gözlü kuzgun
David Bradley - Walder Frey
Mark Addy - Robert Baratheon
Thomas Brodie-Sangster - Jojen Reed
Stephen Dillane - Stanis Baratheon
Iwan Rheon - Ramsay Bolton
Rory McCann - Sandor Clegane
Ross Mullan - White Walker
Richard Brake - Night's King
Kristofer Hivju - Tormund Giantsbane
Gwendoline Christie - Brienne Of Tarth
Kristian Nairn - Hodor
Rose Leslie - Ygritte
Kit Harington - Jon Snow
Jerome Flynn - Bronn
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