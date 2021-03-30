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Gamze Özçelik kimdir, nereli ve kaç yaşında? Gamze Özçelik hayatı hakkında

Gamze Özçelik kimdir? Sorusu merak konusu oldu. Oyunculuğu bırakarak Umuda Koşanlar Derneği kurucu başkanı olan Gamze Özçelik ile ilgili merak edilenler haberimizde...

Gamze Özçelik kimdir, nereli ve kaç yaşında? Gamze Özçelik hayatı hakkında

Gamze Özçelik kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. İşte Gamze Özçelik hayatı hakkında detaylar haberimizde...

GAMZE ÖZÇELİK KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Gamze Özçelik (d. 26 Ağustos 1982, İstanbul),Türk oyuncu, sunucu ve model.

Maltepe Anadolu Lisesi ve Bilgi Üniversitesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra, 1999'da Elite Model Look Ipek güzeli, 2000'de Miss Turkey 2. güzeli seçilmiş ama bir hayır defilesi dışında podyuma çıkmamış, oyunculuğa ağırlık vermiştir. Popstar isimli yarışma programında sunuculuk yapmıştır.

'Seni Seviyorum' isimli tiyatro oyununda oynadı. Arka Sokaklar isimli polisiye dizide Uğur Pektaş'ın canlandırdığı Murat Ateş karakterinin eşi Zeynep Akyüz Ateş karakteriyle yıldızı parladı. Buzda Dans, Popstar, Türkstar, Ben Buradan Atlarım gibi yarışma programlarının ve birçok özel gecenin sunuculuğunu üstlendi. Son olarak Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinde Elizabeth karakterini canlandırdı. 19 Haziran 2008 tarihinde ünlü oyuncu Uğur Pektaş ile Büyükada'da evlendi. Bu evlilikten Murathan Pektaş isminde bir oğlu dünya'ya geldi. Çift 2011 yılında boşandı. Anne tarafından Selanik göçmeni, baba tarafından ise Bayburtludur.

Oyunculuğa ara vererek "Umuda Koşanlar" adlı yardım derneğini kurdu.

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