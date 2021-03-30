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HaberlerFiskosGamze Özçelik'ten İstanbul Sözleşmesi iddialarına yanıt: Yasal haklarımı kullanacağım - Magazin haberleri
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Gamze Özçelik'ten iddialara yanıt

Gamze Özçelik'in sosyal medyada kendisine yöneltilen İstanbul Sözleşmesi ile ilgili sorulara, "Allah'a iman ettim sadece ve sadece o yaşatır ve öldürür ve diriltir" şeklinde yanıt verdiği ileri sürüldü. Çıkan haberlerin ardından açıklama yapan eski oyuncu, söz konusu ifadelerin kendisine ait olmadığını belirtti. Özçelik, konuyla ilgili, "Üzülerek yasal hakkımı kullanacağım. Herkesi daha hassas olmaya davet ediyorum" dedi

Gamze Özçelik'ten İstanbul Sözleşmesi iddialarına yanıt: Yasal haklarımı kullanacağım - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Gamze Özçelik'in sosyal medyada kendisine yöneltilen İstanbul Sözleşmesi sorularına, "İstanbul sözleşmesi yaşatır bu konuda niye paylaşım yapmıyorsunuz?' diyenler var. Ben Allah'a iman ettim sadece ve sadece o yaşatır ve öldürür ve diriltir" cevabını verdiği öne sürülmüştü.

Ülke ülke dolaşarak ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatan eski oyuncu, çıkan haberlerin ardından konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Söz konusu ifadelerin kendisine ait olmadığını ifade eden Özçelik, yayınladığı gönderide, "Tek Twitter hesabım budur. Adıma açılmış hesaplar ve söylenen sözler tarafıma ait değildir. Yeri geldiğinde adli mercilere başvuracağımın bilinmesini rica ediyorum. Hayırlı geceler" dedi.

Ardından bir açıklama daha yapan 38 yaşındaki Gamze Özçelik, şunları söyledi:

İstanbul Sözleşmesi ile ilgili hiçbir mecrada, hiçbir açıklamam olmamıştır. Yazılanlar bir fan sayfasına aittir. Benmişim gibi sayfa açan, yazılar yazan ve yalan haber yapan mecralara karşı üzülerek yasal hakkımı kullanacağım. Herkesi daha hassas olmaya davet ediyorum.

Gamze Özçelik, oyunculuğu bıraktıktan sonra 'Umuda Koşanlar Derneği'nin kurucu başkanı olarak kendini yardım işlerine adamıştı.

Özçelik, 2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Uğur Pektaş ile nikah masasına oturmuştu. 2010'da oğulları Murathan'ı kucaklarına alan ikili, yollarını 2011 yılında ise ayırmıştı.

Öte yandan Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan oyuncu, sosyal medyayı sık kullanan isimler arasında da yer alıyor.

GAMZE ÖZÇELİK KİMDİR?

Gamze Özçelik, 1982 İstanbul doğumlu. Maltepe Anadolu Lisesi ve Bilgi Üniversitesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra, 1999'da Elite Model Look Ipek Güzeli, 2000'de Miss Turkey 2. Güzeli seçilmiş ama bir hayır defilesi dışında podyuma çıkmamış, oyunculuğa ağırlık vermiştir.

'Popstar' isimli yarışma programında sunuculuk yaptı. 'Seni Seviyorum' isimli tiyatro oyununda oynadı. 'Arka Sokaklar'da Zeynep Akyüz Ateş karakteriyle yıldızı parladı.

Buzda Dans, Popstar, Türkstar, Ben Buradan Atlarım gibi yarışma programlarının sunuculuğunu üstlendi ve birçok özel gecenin sunumunu yaptı. Son olarak Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinde Elizabeth karakterini canlandırdı. 19 Haziran 2008 tarihinde Uğur Pektaş ile Büyükada'da evlendi.

Oyunculuğa ara vererek "Umuda Koşanlar" adlı yardım derneğini kurdu.

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