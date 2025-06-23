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        Haberler Gündem Gaziantep'te otomobilin çarptığı yaya öldü - Güncel haberler

        Gaziantep'te otomobilin çarptığı yaya öldü

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Abdullah Özdemir, yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 00:44 Güncelleme: 23.06.2025 - 00:44
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        Kaza, gece saatlerinde Nurdağı- Gaziantep karayolunun 12’nci kilometresinde meydana geldi.

        Nurdağı yönüne giden D.U. (47) yönetimindeki otomobil, Kömürler Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Abdullah Özdemir’e çarptı.

        Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Abdullah Özdemir’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Özdemir’in cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü D.U.'nun gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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