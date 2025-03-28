Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Gaziantep'te silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

        Gaziantep'te iki aile arasında kavga çıktı. Silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 00:22 Güncelleme: 28.03.2025 - 00:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
        ABONE OL

        Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Küllü Mahallesi'nde iki aile arasında kavga çıktı.

        Silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Mehmet T. (37) kurtarılamadı.

        Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #gaziantep
        #gaziantep haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kanada Başbakanı: ABD ile eski ilişkiler sona erdi
        Kanada Başbakanı: ABD ile eski ilişkiler sona erdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        5 kişi, 1 kişiyi öldüresiye dövdü
        5 kişi, 1 kişiyi öldüresiye dövdü
        İmamoğlu soruşturmasında 14 kişinin mal varlığına el koyuldu
        İmamoğlu soruşturmasında 14 kişinin mal varlığına el koyuldu
        Putin'den Kuzey Kutbu'na ilişkin açıklamalar
        Putin'den Kuzey Kutbu'na ilişkin açıklamalar
        Beşiktaş'tan derbi için yabancı hakem hamlesi!
        Beşiktaş'tan derbi için yabancı hakem hamlesi!
        Diyarbakır'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Diyarbakır'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        "Laf ettirmem"
        "Laf ettirmem"
        İngiliz devlerinin Kenan Yıldız yarışı!
        İngiliz devlerinin Kenan Yıldız yarışı!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Yağmurlu bayra
        Yağmurlu bayra
        Amsterdam'da bıçaklı saldırı: 4 kişi yaralandı
        Amsterdam'da bıçaklı saldırı: 4 kişi yaralandı
        Immobile'den ayrılık sinyali!
        Immobile'den ayrılık sinyali!
        TCMB rezervlerinde gerileme
        TCMB rezervlerinde gerileme
        12 Dev Adam'ın FIBA 2025'teki grubu belli oldu!
        12 Dev Adam'ın FIBA 2025'teki grubu belli oldu!
        İçişleri Bakanlığı bayramda trafik tedbirlerini açıkladı
        İçişleri Bakanlığı bayramda trafik tedbirlerini açıkladı
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 2 ölü
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 2 ölü
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor