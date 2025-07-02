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        Haberler Gündem Gaziantep'te sosyal medyadan silah paylaşımı yapan şüpheli yakalandı - Güncel haberler

        Sosyal medyadan silah paylaşımı yaptı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, sosyal medyadan silah paylaşımı yapan şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 00:33 Güncelleme: 02.07.2025 - 00:33
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        Sosyal medyadan silah paylaşımı yaptı
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent genelinde kamu düzeni ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekiplerin sosyal medyada silahla ateş ederken video paylaşan R.T'ye ait 4 adrese düzenlediği operasyonda, 3 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 379 dolu tabanca ve tüfek fişeği, 3 şarjör ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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