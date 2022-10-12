Biz yöresel ağızla kıymalı diye hitap ederiz, Antep ile arasındaki fark sarımsak özelliği var, biz soğan kullanırız. Bizimki ince ve yuvarlaktır, Antep'in biraz daha oval şeklinde olur, içerisine biber ve domates de koyarlar. Bizim özelliğimiz kendi isot ve domates salçamızla yapılır, harika bir aroma ve çok güzel bir lezzet verir" dedi.