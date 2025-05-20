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        Haberler Dünya Ortadoğu Gazze'nin kuzeyinde 1 İsrail askeri öldürüldü, 2'si yaralandı | Dış Haberler

        Gazze'nin kuzeyinde 1 İsrail askeri öldürüldü, 2'si yaralandı

        İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırıma devam ettiği Gazze Şeridi'nin kuzeyinde çıkan çatışmada İsrail ordusundan 1 askerin öldüğü, 2 askerin yaralandığı belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 06:58 Güncelleme: 20.05.2025 - 06:58
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        Gazze'nin kuzeyinde 1 İsrail askeri öldürüldü, 2'si yaralandı
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        İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde çıkan çatışmada İsrail ordusunda çavuş olarak görev yapan 22 yaşındaki Yosef Yahuda Hirak'ın öldüğü ifade edildi.

        Hirak'ın işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah şehri yakınlarındaki Harasha adlı yerleşim biriminden olduğu aktarılan açıklamada, 401. Tugaya bağlı 601. Mühendis Tugayında görev yaptığı kaydedildi.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, İsrail askerinin öldüğü çatışmaya ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

        İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi ise olayda 2 askerin de yaralandığı bilgisini verdi.

        İsrail ordusu verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen asker sayısı 858, yaralanan asker sayısı ise 2 bin 588'i kara saldırılarında olmak üzere 5 bin 58 oldu.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #gazze
        #Hamas
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