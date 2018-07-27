Gazze Şeridi sınırında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli şehit oldu

Gazze'de gerilim sürerken, İsrail ordusuna ait bir savaş uçağı ise , Gazze'nin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde "yanan uçurtma" ve helyum gazıyla şişirilmiş "balonlar" gönderen grupların bulunduğu bir alana roket saldırısı düzenledi. Olayda ölen ya da yaralanan bulunmuyor.

İsrail, Filistinli göstericilerin Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine "yanan uçurtma" ile helyum gazıyla şişirilmiş "balonlar" göndermesi nedeniyle bölgede bir dizi yangın meydana geldiğini belirtiyor.

"Yanan uçurtmalara" çözüm bulamayan İsrail ordusu, son günlerde bu uçurtmaların hazırlandığı yerler olduğu iddiasıyla sınırda pek çok noktaya hava saldırısı gerçekleştiriyor.

İsrail'in dün top atışıyla düzenlediği saldırılarda Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları mansupları Muhammed el-Irir, Ahmed el-Besus ve Ubade el-Fervane hayatını kaybetmişti.

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