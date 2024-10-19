Gazze’de Cibaliya Kampı’ndaki sığınmacılar İsrail dronlarından açılan ateşle yaralandı

Anadolu Ajansı (AA) muhabirine konuşan görgü tanıkları, "Yemen es-Said Hastanesi'nde bulunan sığınma merkezindeki Filistinliler, İsrail'e ait 'Quadcopter' tipi insansız hava araçlarından (İHA) açılan ateşle yaralandı. Yaralılar, hala sığınma merkezinde mahsur durumda ve kan kaybetmeye devam ediyor. İsrail'e ait zırhlı araçlar ve İHA'lar tarafından kuşatılan merkeze yardım ulaşmıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmasıyla hizmet dışı kalan Yemen es-Said Hastanesi sığınmacı merkezine dönüştürülmüştü.

İSRAİL'İN GAZZE'NİN KUZEYİNDEKİ FİLİSTİNLİLERİ GÖÇE ZORLAMA PLANI İsrail ordusu, 6 Ekim'de başta Cibaliya Mülteci Kampı olmak üzere Gazze'nin kuzeyine kara saldırısı başlattı. REKLAM Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti. "Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılması, gıda, yakıt ve temiz su girmesine izin verilmemesini öngörüyor. Bu durumda silahlı direnişçilerin "ölüm ya da teslim olma" arasında tercihe zorlanması, bölgeyi terk etmeyen veya terk edemeyen Filistinlilere de "düşman unsur olarak muamele edilmesini" içeriyor.