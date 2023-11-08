Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler!
People dergisi, 2023 yılının 'Yaşayan En Seksi Erkek' unvanını Grey's Anatomy dizisiyle ünlenen ABD'li oyuncu Patrick Dempsey'e verdi. Peki derginin önceki senelerde seçtiği isimlere göz atmaya ne dersiniz? İşte People dergisine göre 1990 yılından günümüze yaşayan en seksi erkekler listesi!
People dergisi, 1985 yılından beri tanınmış ve ünlü kişiler arasından en seksi erkeği seçiyor. Derginin 'Yaşayan En Seksi Erkek' unvanını bu sene 57 yaşındaki ABD'li oyuncu Patrick Dempsey aldı. Patrick Dempsey, ABC'nin Grey's Anatomy dizisinde beyin cerrahı Derek McDreamy Shepherd rolüyle tanınmıştı.
Dempsey yaptığı açıklamada, "Hayatımın bu noktasında bunun gerçekleşiyor olmasından memnunum" dedi. Oyuncu ve araba yarışçısı haberi ilk duyduğunda tamamen şok olduğunu ve gülmeye başladığını ekledi.
Evli ve 3 çocuk sahibi Dempsey, çocuklarının bu habere nasıl tepki vereceği konusunda "Benimle dalga geçecekler, benimle uğraşacaklar ve en seksi erkek olmamam gerektiğine dair her türlü nedeni bulacaklar" dedi.
Peki derginin 1990 yılından günümüze kadar seçtiği 'Yaşayan En Seksi Erkek'ler listesine göz atmaya ne dersiniz...
Tom Cruise, 1990
Patrick Swayze, 1991
Nick Nolte, 1992
Brad Pitt, 1995
Denzel Washington, 1996
George Clooney, 1997
Harrison Ford, 1998
Richard Gere, 1999
Brad Pitt, 2000
Pierce Brosnan, 2001
Ben Affleck, 2002
Johnny Depp, 2003
Jude Law, 2004
Matthew McConaughey, 2005
George Clooney, 2006
Matt Damon, 2007
Hugh Jackman, 2008
Johnny Depp, 2009
Ryan Reynolds, 2010
Bradley Cooper, 2011
Channing Tatum, 2012
Adam Levine, 2013
Chris Hemsworth, 2014
David Beckham, 2015
Dwayne Johnson, 2016
Blake Shelton, 2017
Idris Elba, 2018
John Legend, 2019
Michael B. Jordan, 2020
Paul Rudd, 2021