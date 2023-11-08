Haberler Yaşam Dünyaca ünlü dergi açıkladı! İşte geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler!

Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler! People dergisi, 2023 yılının 'Yaşayan En Seksi Erkek' unvanını Grey's Anatomy dizisiyle ünlenen ABD'li oyuncu Patrick Dempsey'e verdi. Peki derginin önceki senelerde seçtiği isimlere göz atmaya ne dersiniz? İşte People dergisine göre 1990 yılından günümüze yaşayan en seksi erkekler listesi! Habertürk Giriş: 08.11.2023 - 11:13 Güncelleme: 08.11.2023 - 11:13 facebook

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People dergisi, 1985 yılından beri tanınmış ve ünlü kişiler arasından en seksi erkeği seçiyor. Derginin 'Yaşayan En Seksi Erkek' unvanını bu sene 57 yaşındaki ABD'li oyuncu Patrick Dempsey aldı. Patrick Dempsey, ABC'nin Grey's Anatomy dizisinde beyin cerrahı Derek McDreamy Shepherd rolüyle tanınmıştı.

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Dempsey yaptığı açıklamada, "Hayatımın bu noktasında bunun gerçekleşiyor olmasından memnunum" dedi. Oyuncu ve araba yarışçısı haberi ilk duyduğunda tamamen şok olduğunu ve gülmeye başladığını ekledi.