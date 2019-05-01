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"Bölgemiz malumunuz terörden arındırıldı. Bizim bu boşluğu bir şekilde doldurmamız lazım ki gençlerimiz farklı alanlara yönelmesin. Faaliyetimize burada başladık. 30 sporcumuz burada yarışacak. Kısmet olursa önümüzdeki yıl bir kano kulübü kurarak, daha profesyonel bir hale getireceğiz."