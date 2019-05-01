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Geleceğin kanocuları Diyarbakır'da kürek çekti

Giriş: 01.05.2019 - 10:57 | Güncelleme:  AA

Doğa harikası Eğil ilçesi, Dicle Baraj gölünde düzenlenen durgunsu kano elemelerine ev sahipliği yaptı

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    Diyarbakır'ın "Peygamberler diyarı" olarak anılan Eğil ilçesinde durgunsu kano elemeleri yapıldı. 

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    Kent merkezine 52 kilometre mesafede yer alan, Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen Zülkifl ile Elyesa peygamberler de dahil 9 peygamberin metfun olduğuna inanılan doğa harikası Eğil ilçesi, Dicle Baraj gölünde düzenlenen durgunsu kano elemelerine ev sahipliği yaptı.

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    AA'nın haberine göre, 2019 yılı "Okul Sporları" kapsamında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce, Türkiye Kano Federasyonu hakemliğinde gerçekleştirilen elemelerde ortaokul ve lise öğrencisi 30 genç yarıştı.

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    Renkli görüntülerin yaşandığı, ikişer kişiden oluşan 15 takımın yarıştığı elemelerde ilk 3'e giren öğrenciler bir üst elemeye gitmeye hak kazanacak.

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    KANO KULÜBÜ KURARAK DAHA PROFESYONEL HALE GETİRECEĞİZ

     

    Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ferhat Arslanoğlu, yaptığı açıklamada, ilçede daha önce bu kapsamda su sporlarıyla ilgili bir etkinlik yapılmadığını söyledi.

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    Futbol, basketbol ve voleybol dışında farklı bir branşta çalışma yapmak arayışı ile ilçenin sahip olduğu baraj gölünden de faydalanarak durgunsu kano yarışması düzenlediklerini ifade eden Arslanoğlu, şunları dile getirdi:

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    "Bölgemiz malumunuz terörden arındırıldı. Bizim bu boşluğu bir şekilde doldurmamız lazım ki gençlerimiz farklı alanlara yönelmesin. Faaliyetimize burada başladık. 30 sporcumuz burada yarışacak. Kısmet olursa önümüzdeki yıl bir kano kulübü kurarak, daha profesyonel bir hale getireceğiz."

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    Eğil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı ve beden eğitimi öğretmeni Mehmet Yalman, iki haftadır öğrencilerle yarışmaya hazırlandıklarını belirterek, öğrencilerin çok ilgili olduğunu dile getirdi. 

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    Yalman, diğer branşlarda çalışma yürüten öğrencilerin de "Niye bu branşta değiliz?" dediğini ifade ederek, hedeflerinin elemelerde derece elde ederek bölge müsabakalarında başarı sağlamak olduğunu aktardı. 

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    Elemelere katılan öğrencilerden İlker Zengin, baraj gölünde daha önce kano kullandığı için tecrübeli olduğunu belirterek, "Hedefim büyük. Burada birinci olduktan sonra uluslararası yarışmalarda da derece yapmak istiyorum" diye konuştu. 

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    Hasan Süleyman Ok da sal ve kürek kullanmayı bildiği için bu branşı seçtiğini anlatarak, hedefinin birincilik olduğunu kaydetti.

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