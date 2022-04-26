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Antalya'nın Kaş ilçesinde gelincik ve papatyalar tarlaları süsledi

Antalya'nın Kaş ilçesinde tarlalarda gelincik ve papatyaların açması, bölgeye güzellik kattı

Gelincik ve papatyalar tarlaları süsledi
AA

Antalya'nın Kaş ilçesindeki tarlalar, gelincik ve papatyaların açmasıyla kırmızı-beyaza büründü.

AA'nın haberine göre ilçede özellikle Patara Antik Kenti ve çevresinde, baharın gelmesiyle renk cümbüşü yaşanıyor.

İlkbahar renklerinin doğal ve tarihi dokusuna ayrı bir güzellik kattığı Patara'da, papatyaların gelinciklerle kucaklaştığı tarlalar baharın en güzel renklerini yansıtıyor.

Rengarenk tarlalar, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerden ilgi gördü.

Tarlalara giren turistler, otlanmaları için bırakılan at ve ineklerin fotoğrafını çekti.

Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Patara'nın da içerisinde bulunduğu Gelemiş Mahallesi'nde ilkbaharın gelmesiyle bütün çiçeklerin açtığını söyledi.

Bölgenin, tarihi yapısının yanı sıra doğal güzellikleriyle de dikkatini çektiğini belirten Işık, "Ziyaretçiler adeta renk cümbüşünün içerisinde antik kenti geziyor. İlkbaharın bütün güzelliklerini burada görebiliyorlar" dedi.

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