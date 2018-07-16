Yunusemre ilçesinde evlenen Damla Doğrul ile Kemal İnser çifti, gelin arabası olarak tekneyi tercih etti.

Ayni Ali Mahallesi'ndeki evinin önünden gelin arabası yerine balıkçı teknesine binen Damat Kemal İnser, yakınlarının teknenin halatını çekmesiyle ilerleyerek gelin evine gitti. Baba evinden gelini alan damat İnser, buradaki törenin ardından teknenin halatını çekerek gelini evine götürdü. Bu sırada çevredeki vatandaşlar damat ve gelini ilgiyle izledi. Çift ve yakınları daha sonra araçlarla düğünün yapılacağı alana gitti.

AA'nın haberine göre tekneyi, gelin arabası olarak düzenleyen damadın babası Halil İnser, Manisa'nın şehzadeler şehri olduğunu, Fatih Sultan Mehmet'in bu kentte yetiştiğini ve 1453'te İstanbul'u fethederken gemileri karadan yürüttüğünü, kendisinin de bundan ilham aldığını söyledi.

Gelin arabasını hazırlarken arkadaşlarından destek aldığını belirten İnser, "Fatih'in burada yetişmesine istinaden biz de onu canlandıralım, karadan bir kayık yürütelim dedik. Sağolsun eş dost sayesinde bunu gerçekleştirmeye çalıştık." ifadesini kullandı.

Damat Kemal İnser ise "gelin arabası" için babasına teşekkür ederek, "Biz sürprizlerle dolu bir aileyiz. Eşim de bu şekilde kendisini almaya geldiğimizi görünce şaşırdı. Güzel bir anı oldu bizim için." diye konuştu.

Gelin Damla Doğrul da sürprizin kendisini şaşırttığını ifade etti.