Gelmiş geçmiş en güçlü ve zeki girişimcilerden olan Elon Musk'a ilham veren 13 kitap

Yüzüklerin Efendisi - J.R.R. Tolkien

Yirminci yüzyılın en çok okunan yüz kitabı arasında en başta gelen Yüzüklerin Efendisi; bilimkurgu, fantezi, polisiye, best-seller ya da ana akım fark etmeksizin, tüm edebiyat türleri arasında tartışmasız bir önderliğe sahip.

Musk, sessiz, zeki ve tuhaf bir çocuk olmasından kaynaklı, arkadaş ortamında biraz yalnız ve dışlanmış bir çocukluk geçirmiş. Bu esnada bol bol okumaya vakit bulduğu kurgu ve fantezi romanlar ise, geleceğe dair vizyonunu geliştirmesinde büyük rol oynamış.

Musk şöyle diyor: 'Okuduğum kitapların başkahramanlarının daima dünyayı kurtarmakla ilgili bir takıntısı vardı.'