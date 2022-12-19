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Gelmiş geçmiş en güçlü ve zeki girişimcilerden olan Elon Musk'a ilham veren 13 kitap

Tüm dünyaya nam salmış neredeyse her yaptığı gündemde büyük yankı uyandıran Elon Musk mühendis, mucit, yatırımcı ve girişimci özelliğiyle ön plana çıkıyor. Kimilerine göre anlaşılması zor bir karakteri olan Musk - fizik doktorası yapacak kadar zeki. Her şeye rağmen Elon Musk'ın son derece cesur bir girişimci olduğu ise yadsınamaz bir gerçek. Stanford Üniversitesi'nde programa giren ve pek alakalı görünmediği için okulu bırakan Musk, her zaman kitaplara düşkün biri olmuş. Küçük yaşlarından itibaren en çok hangi kitapların etkisi altında kaldığını, ona ilham veren ve vizyonunu şekillendiren kitapları listeledik.

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  • Gelmiş geçmiş en güçlü ve zeki girişimcilerden olan Elon Musk'a ilham veren 13 kitap

    İşte Elon Musk’a ilham veren 13 kitap...
  • Gelmiş geçmiş en güçlü ve zeki girişimcilerden olan Elon Musk'a ilham veren 13 kitap

    Yüzüklerin Efendisi - J.R.R. Tolkien

    Yirminci yüzyılın en çok okunan yüz kitabı arasında en başta gelen Yüzüklerin Efendisi; bilimkurgu, fantezi, polisiye, best-seller ya da ana akım fark etmeksizin, tüm edebiyat türleri arasında tartışmasız bir önderliğe sahip.

    Musk, sessiz, zeki ve tuhaf bir çocuk olmasından kaynaklı, arkadaş ortamında biraz yalnız ve dışlanmış bir çocukluk geçirmiş. Bu esnada bol bol okumaya vakit bulduğu kurgu ve fantezi romanlar ise, geleceğe dair vizyonunu geliştirmesinde büyük rol oynamış.

    Musk şöyle diyor: 'Okuduğum kitapların başkahramanlarının daima dünyayı kurtarmakla ilgili bir takıntısı vardı.'
  • Gelmiş geçmiş en güçlü ve zeki girişimcilerden olan Elon Musk'a ilham veren 13 kitap

    Otostopçunun Galaksi Rehberi - Douglas Adams

    Dünyanın tüm dillerine çevrilmiş bir başyapıt olan Otostopçunun Galaksi Rehberi, BBC'de radyo oyunu olarak yayınlanışının hemen ardından büyük bir okur kitlesine ulaştı ve popülerliğini asla yitirmeyecek bir kült haline geldi.

    Musk, 12 - 15 yaşları arasında ciddi bir varoluşsal bunalıma girdiğini, bu esnada Nietzsche'den Schopenhauer'a pek çok büyük filozofun eserlerinde hayatın anlamını arayıp eli boş çıktığını söylemiş.

    Aradığı bazı cevapları bu kült kitapta bulan Musk, başka bir önemli şeyi daha bu sayede keşfetmiş: 'Soruyu doğru şekilde kurgulayarak sormayı öğrendiğinizde, cevabı bulmak çok daha kolay oluyor.'
  • Gelmiş geçmiş en güçlü ve zeki girişimcilerden olan Elon Musk'a ilham veren 13 kitap

    Benjamin Franklin - Walter Isaacson

    ABD'nin gelmiş geçmiş en önemli yayıncıları, bilim insanları, mucitleri, siyasetçileri ve diplomatlarından biri olan Benjamin Franklin paratoneri, bifokal gözlük camını, temiz yanışlı sobayı icat etmiş, kendi adını taşıyan bir yazı fontu geliştirmişti ve ABD’nin posta zincirini oluşturmuştu.

    Franklin için Musk şöyle diyor: 'O benim kahramanlarımdan biri. Hayata sıfırdan başlamış, evden kaçmış bir çocuktu. Franklin kesinlikle büyük bir girişimciydi.'
  • Gelmiş geçmiş en güçlü ve zeki girişimcilerden olan Elon Musk'a ilham veren 13 kitap

    Einstein, Yaşamı ve Evreni - Walter Isaacson

    Einstein'ın zihni nasıl işliyordu?  Onu dâhi kılan olgular nelerdi?  Dahiliğinin özel yaşamına etkileri var mıydı?  Tanrı kavramına yaklaşımı nasıldı?  Einstein'ın bilimsel düş gücünde karakterinin isyankar doğasının da bir payı var mıydı?

    Bu sorulara yanıt arayan bir kitabın da Musk gibi birinin ilgisini çekmemesi garip olurdu asıl.
  • Gelmiş geçmiş en güçlü ve zeki girişimcilerden olan Elon Musk'a ilham veren 13 kitap

    Structures: Or Why Things Don't Fall Down - J.E. Gordon

    Bu kitabın Türkçe baskısı bulunmasa da, hala okullarda ve üniversitelerde yaygın olarak başvurulan bir kaynaktır.

    Musk SpaceX'i kurmaya karar verdiğinde, öncelikle roket bilimini öğrenip anlamaya çalıştığını, İngiliz malzeme bilimcisi Gordon'un bu kitabının ise kendine malzemenin temelleri konusunda çok faydası dokunduğunu belirtiyor.
  • Gelmiş geçmiş en güçlü ve zeki girişimcilerden olan Elon Musk'a ilham veren 13 kitap

    Ignition!: An Informal History of Liquid Rocket Propellants - John D. Clark

    Roket biliminin biraz daha ilk yıllarında yayınlanmış, sıvı roket yakıtlarının tarihçesi ve kullanımı hakkındaki bu kitabın da Türkçe çevirisi olmadığı gibi, bulması da artık pek kolay değil.

    Musk bu eseri. 'Roket işleriyle alakalı bir kitap buldum ve üstelik de hayli eğlenceliydi' diye tarif etmiş. 1960 - 1970 civarlarında roket bilimi ve roket yakıtları konusunda çalışmalar yürüten kimyacı Clark, kendisini roketler hakkında hayli heyecanlandıran ne varsa, aynen bu heyecanı ile kitaba yansıtmış.
  • Gelmiş geçmiş en güçlü ve zeki girişimcilerden olan Elon Musk'a ilham veren 13 kitap

    Sıfırdan Bire: Startuplar Üzerine Notlar ya da Geleceği İnşa Etmenin Yolları - Peter Thiel

    PayPal'ın kurucu ortaklarından ve Facebook'un yatırımcılarından biri olan girişimci Peter Thiel'a ait bu kitap, zaten ismini çokça duyduğumuz hemen hemen her girişimcinin başucu eserlerinden biridir.

    Musk eski rakibi Thiel'ın bu kitapta ortaya koyduğu fikir ve yöntemlerden, girişimciliğin felsefesi hakkında epey şey öğrendiğini belirtiyor.
  • Gelmiş geçmiş en güçlü ve zeki girişimcilerden olan Elon Musk'a ilham veren 13 kitap

    Howard Hughes: His Life and Madness - Donald L. Barlett & James B. Steele

    Son derece egzantrik, bir o kadar da deli bir yönetmen, aynı zamanda uçak teknolojisi tutkunu olan Hughes'un bu biyografisi, kendisiyle pek çok ortak tutkusu olan Musk'ın da fazlasıyla ilgisini çekmiş. Havacılık konusunda kural, kaide tanımayan Hughes'un başka tuhaf huyları ve ilginçlikleri de vardı. Musk'ın Hughes'a kendini yakın hissetmesi pek şaşırtıcı değil.
  • Gelmiş geçmiş en güçlü ve zeki girişimcilerden olan Elon Musk'a ilham veren 13 kitap

    Şüphe Tüccarları - Naomi Orestes & Erik M. Conway

    Kitabın Türkçe baskısı olmasa da, belgeseli de çekilen bu eseri Türkçe olarak izleyebilirsiniz. İki bilim tarihçisi tarafından kaleme alınan kitap, siyasi ve endüstriyel bağlantıları olan bilim insanlarının sağlık konusunda bazı gerçekleri nasıl gizlediğini anlatıyor.

    Musk bu kitap hakkında attığı bir tweet'inde şöyle demişti: 'Bir zamanlar sigaranın insanı öldürdüğünü inkar edenler, bugün küresel ısınmayı inkar ediyorlar.'
  • Gelmiş geçmiş en güçlü ve zeki girişimcilerden olan Elon Musk'a ilham veren 13 kitap

    The 'Culture' series - Iain M. Banks

    Musk bu seriyi 2014 yılından beri okuduğunu söylüyor. Öte yandan Türkçeye çevrilmiş çok sayıda kitabı bulunan Banks'in bu serisini dilimizde bulabilmek mümkün değil ne yazık ki. Seride the Culture (Kültür) adı verilen, humanoid, uzaylı ve yapay zekalardan oluşan  bir yarı anarşist toplumun hikayesi işleniyor.
  • Gelmiş geçmiş en güçlü ve zeki girişimcilerden olan Elon Musk'a ilham veren 13 kitap

    Vakıf - Isaac Asimov

    Musk'ın bilim kurguya olan ilgisinin, çok erken yaşlarda okumaya başladığı kitaplarla yeşerip geliştiğini söylemiştik.

    Musk insanlığı uzaya taşıma çalışmalarına ilk kafayı taktığı dönemlerinde, aslında 3 kitaplık bir seri olan Vakıf'ın zamanında kendisini ne derece aydınlattığının payı olduğunu ifade ediyor.
  • Gelmiş geçmiş en güçlü ve zeki girişimcilerden olan Elon Musk'a ilham veren 13 kitap

    Our Final Invention - James Barrat

    Musk yapay zekanın getirebileceği tehditler konusunda takıntılı derecede temkinli. Hatta 2014 yılında verdiği bir röportajında yapay zeka için, 'varoluşun en büyük tehdidi' ifadesini kullanmıştı. DeepMind isimli yapay zeka girişimiyle Musk, bu konudaki gelişmeler hakkında daima bir kulağının delik olmasını ve yapay zekadan doğabilecek riskleri kontrol altında tutabilmeyi hedefliyor. Bu kitabı da tam olarak bu sebeple çok sevdiğini söylemiş; yapay zekanın avantajlarını ve tehditlerini objektif bir biçimde tartabildiği için.
  • Gelmiş geçmiş en güçlü ve zeki girişimcilerden olan Elon Musk'a ilham veren 13 kitap

    Ay Zalim Bir Sevgilidir - Robert Heinlein

    Son olarak ödüllü bir bilim kurgu olan bu roman, distopyalara bir hayli meraklı Musk için de önemli kitaplardan biri. Romanda, ayda kolonileşerek libertaryen bir topluluk oluşturan bir grup dünyalının, kendilerine baş kaldıran robotik bir hizmetli ordusuyla olan mücadelesi soluksuz okunuyor.

    Kitap Musk'a göre, Heinlein'ın en iyi romanı.

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