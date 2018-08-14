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Gelmiş geçmiş en iyi canlı yayın kazaları

14.08.2018 - 09:45 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Romanya'da yarışma sunucusu IIIinca Vandici canlı yayında iç çamaşırına örümcek girdiğini söyleyip eteğini kaldırdı. Bu sırada erkek yarışmacılardan biri koşarak Vandici'nin yardımına koştu. Kısa süre içerisinde sunucunun iç çamaşırında örümcek olmadığı anlaşıldı

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    Romanya'da yarışma sunucusu Illinca Vandici canlı yayında eteğine örümcek girdiğini söyleyerek yardım istedi.

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    Canlı yayında eteğinde örümcek arayan sunucu kameralara böyle yansıdı.

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    Bu sırada erkek yarışmacılardan biri Vandici'nin yardımına koştu.

  • 4 Gelmiş geçmiş en iyi canlı yayın kazaları
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    Kısa süre içerisinde sunucunun eteğinde örümcek olmadığı anlaşıldı.

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    ITV ekranlarında yayınlanan This Morning programının sunucusu Holly Willoughby, bacağını bir anda piton sardı.

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    Willoughby korku dolu anlar yaşadı.

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    Holly'nin bacağındaki pitonu reji ekibinde çalışanlar aldı.

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    İşte canlı yayındaki o anlar...

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    Amerika'da bir spiker üzerinde örümcek dolaşırken haber bültenini sundu.

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    Amerika'nın Teksas eyaletinde, bir televizyon kanalında haber bülteni sunan kadın spiker üstüne çıkan örümceği fark etmedi.

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    Örümceğin omzunda ve kollarında dolaşmasına aldırış etmeyen spiker daha sonra yaptığı açıklamada örümceği gerçekten fark etmediği söyledi. Canlı yayını sabote etmeye çalışıp muhabirleri öpmeye çalışanlar kameraya böyle yansıdı.

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  • 22 Gelmiş geçmiş en iyi canlı yayın kazaları
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    Canlı yayını sabote etmeye çalışıp muhabirleri öpmeye çalışanlar böyle görüntülendi.

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    22 News kanalında meteoroloji muhabiri Jennifer Pagliei'nin arkasında yürüyen ve ürkütücü kostümü olan kişi sıra dışı hareketleri ile dikkatleri üzerinde topladı.

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    Yayının sabote edilmesine izin vermeyen muhabir ve sunucu bu canlı yayın kazasını gülerek geçiştirmeye çalıştılar.

  • 32 Gelmiş geçmiş en iyi canlı yayın kazaları
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  • 33 Gelmiş geçmiş en iyi canlı yayın kazaları
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    Gelmiş geçmiş diğer en iyi canlı yayın kazaları şöyle...

  • 34 Gelmiş geçmiş en iyi canlı yayın kazaları
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  • 35 Gelmiş geçmiş en iyi canlı yayın kazaları
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  • 36 Gelmiş geçmiş en iyi canlı yayın kazaları
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  • 38 Gelmiş geçmiş en iyi canlı yayın kazaları
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  • 39 Gelmiş geçmiş en iyi canlı yayın kazaları
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  • 41 Gelmiş geçmiş en iyi canlı yayın kazaları
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  • 42 Gelmiş geçmiş en iyi canlı yayın kazaları
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  • 43 Gelmiş geçmiş en iyi canlı yayın kazaları
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  • 44 Gelmiş geçmiş en iyi canlı yayın kazaları
    44 | 50
  • 45 Gelmiş geçmiş en iyi canlı yayın kazaları
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