En fazla can kaybına yol açan depremlerden ikisi de İran'da 1162 ve 1125 yıl önce meydana geldi. Sözlü ve yazılı kaynaklara göre, biri 856 diğeri 893'te meydana gelen depremlerde 350 bin kişi yaşamını yitirdi.

Şimdiye kadar en fazla can kaybına yol açan 10 deprem şöyle sıralanıyor: