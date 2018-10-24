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Gelmiş geçmiş en sevimli Cadılar Bayramı kostümleri

24.10.2018 - 10:48 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Cadılar Bayramı ilk bakışta kulağa ürkütücü bir izlenim verse de ailelerin bebekleri için hazırladığı bu Cadılar Bayramı kostümleri tebessüm ettiriyor. İşte en sevimli Cadılar Bayramı kostümleri...

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    Her yıl farklı kostümler giyerek dünya çapında kutlanan Cadılar Bayramı (Halloween) son yıllarda ülkemize de sıçlardı.

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    Başlarda hasat zamanının bitmesi ve kışın başlamasını temsil eden Cadılar Bayramı, Hristiyanlığın etkisiyle de daha da büyüyerek özel bir gün haline geldi. 

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    Her yıl 31 Ekim'de kutlanan Halloween, bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. 

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    Bu bayramda ABD'li çocuklar genellikle korkunç kostümler giyerek kapı kapı dolaşıp şeker, meyve gibi hediyeler topluyor. 

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    Ancak sizler için bir araya getirdiğimiz Cadılar Bayramı kostümlerinin korkunçluktan uzaktan yakından alakası yok! 

  • 6 Gelmiş geçmiş en sevimli Cadılar Bayramı kostümleri
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    Ailelerin bebekleri için hazırladığı Cadılar Bayramı kostümleri tebessüm ettiriyor.

  • 7 Gelmiş geçmiş en sevimli Cadılar Bayramı kostümleri
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  • 32 Gelmiş geçmiş en sevimli Cadılar Bayramı kostümleri
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  • 34 Gelmiş geçmiş en sevimli Cadılar Bayramı kostümleri
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  • 35 Gelmiş geçmiş en sevimli Cadılar Bayramı kostümleri
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