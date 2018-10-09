7 Ekim 1952 yılında doğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz gün 66 yaşına girdi.

İtalya eski Başbakanı Silvio Berlusconi sosyal medya hesabı üzerinden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğum günü için Rusya'ya geleceğini duyurdu. Berlusconi, "Dostum Vladimir Putin'in doğum gününü kutlamak için Rusya'ya uçuyorum, Bu fırsatı önemli uluslararası meseleleri konuşmak için kullanacağım." ifadelerini kullandı. Berlusconi geçen yıl da Putin'e birlikte fotoğraflarının basılı olduğu nevresim takımı göndermişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da Vladimir Putin'in doğum gününü sosyal medya hesabı üzerinden kutladı. Maduro, "Tüm Venezela halkı adına kardeş başkanımız Vladimir Putin'i, doğum günü dolayısıyla içtenlikle kutluyoruz." ifadelerinde bulundu.

GERİ ADIM ATMAYAN PUTİN

Putin'e 2002 yılında Moldova Devlet Başkanı Vladimir Voronin tarafından timsah görünümüne sahip kristal bir heykelcik hediye edilmişti. Voronin hediyenin anlamı olarak, "Timsah, geri adım atmayan tek hayvandır." ifadelerini kullanmıştı. Bazı kaynaklarda bu hediyenin agresiflik ve bilgeliği sembolize ettiğini söyledi. Timsahın Saddam Hüseyin'e gönderilmesi gerektiği çünkü sürüngen hayvanların sadece sınırlı alanları kontrol edebildiği söylenmişti.

2008 yılında Putin'e bir Sibirya kaplanı hediye edilmişti. Rus lider hediyenin kimden geldiğini açıklamamıştı.

BU YIL NELER OLDU?

Mart ayında 8 adayın katıldığı seçimde oyların yüzde 76'sını alarak, 18 yıldır iktidarda olan başbakan ve devlet başkanı Vladimir Putin yeniden seçilerek 6 yıllık yeni dönemine resmen başladı. Yemin ederek görevine başlayan Vladimir Putin, görevdeki başbakan Dmitriy Medvedev'i yeniden başbakan adayı olarak gösterdi.

ZEYTİN DALI UZATTI!

Rusya ile Japonya arasında 1949’da yaşanan 'Kuril Adaları' sorununa dair konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Barış anlaşması imzalamayı umuyorum" dedi.

TRUMP ve PUTİN'İN İLK YÜZ YÜZE GÖRÜŞMESİ

16 Temmuz'da ABD Başkanı Donald Trump, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Bu zirve, ikilinin resmi olarak, teke tek ilk görüşmesiydi ve görüşmeyi organize edenin Trump olması dikkat çekiciydi.

ABD Başkanı Donald Trump, Helsinki Zirvesi sonrası Rusya'nın 2016 Başkanlık Seçimleri'ne müdahale ettiğini düşünmediği şeklindeki açıklamasını geri çektikten bir gün sonra, çok yakında iki ülkeyi ilgilendiren olumlu sonuçların alınacağını söyledi.

Görüşme sonrasında Putin, "Teröre karşı ortak çalışmanın önemini vurguladık. Suriye konusunda gelişmeleri değerlendirdik. Hem Rusya hem ABD ordusu etkili bir iletişim kanallarını açması gerekiyor. İran'la nükleer anlaşmadan çekilmeyi de konuştuk. ABD, İran'la nükleer anlaşma konusundaki pozisyonumuzu biliyor. Rusya asla ABD seçimlerine müdahale etmemiştir Bu konuda herhangi bir spesifik materiyal varsa ortak olarak incelemeye hazırız. Başkan Trump'la birbirimizi anladığımızı düşünüyorum." demişti.

TRUMP: " RUSYA YARDIM EDECEK"

"Rusya, ilişkilerimizin çok iyi olduğu ve sürecin işlediği Kuzey Kore konusunda yardımcı olmaya karar verdi. Aceleye gerek yok, yaptırımlar kalacak! Sürecin sonunda Kuzey Kore'yi büyük faydalar ve heyecan verici bir gelecek bekliyor!"

TRUMP ERTELEDİ!

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin ile 2019'dan önce görüşmeyeceğini açıkladı.

"Başkan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le yapılacak ikili görüşmenin Rusya'ya yönelik cadı avından sonra olması gerektiğini düşünüyor. Biz de görüşmenin gelecek sene olması yönünde fikir birliğine vardık."

ERDOĞAN-PUTİN BİRLİKTE

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl ikinci kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile "yüz yüze" görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10. Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi'ne katılmak üzere bugün Johannesburg'ta ikili temaslarda bulundu.

Bu yıl Başkan Erdoğan ile Putin, başta "Suriye" olmak üzere bölgesel, ikili ilişkiler ve ekonomi gibi farklı konularda 16 kez telefonda görüşmüştü.

PUTİN:TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZ DERİNLEŞİYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ı Kremlin Sarayı’nda kabul etmişti ve bu görüşme sonrasında “Türkiye ile ilişkilerimiz hem derinleşiyor hem de yeni içeriklerle zenginleşiyor. İş birliğimiz bölgesel ve ekonomik konularda hızla artıyor." demişti.

PUTİN, RUHANİ VE ERDOĞAN GÖRÜŞTÜ

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen Suriye konulu Türkiye-İran-Rusya Üçlü Zirvesi'nin ortak bildirisinde, Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye krizine askeri çözüm getirilemeyeceği ve İdlib'deki durumun Astana mutabakatı çerçevesinde ele alınacağı vurgulanmıştı.

ERDOĞAN SOÇİ'DE

Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede en önemli konunun İdlib olduğunu vurgulayarak, “İçeride muhaliflerin arasında bulunan terör gruplarına karşı hep birlikte adımları atalım. Ama bahane üreterek orayı bombalamak gibi bir adımın içinde de olmayalım” dedi. Bu görüşmeyle birlikte iki lider bir ay içerisinde iki kere yüz yüze görüşmüş oldular.

Son olarak geçtiğimiz günlerde Putin tarafından yapılan açıklamada "Türk partnerlerimizle dayanışma içinde çalışıyoruz, kendilerinin de anlaşmaya büyük bir ciddiyetle yaklaştıklarını, yükümlülüklerin üzerlerine düşen kısmını yerine getirdiklerini, çeşitli radikal gruplarda yer alan militanların ve ağır silahların bu bölgeden çıkarılması konusunda katkıda bulunduklarını görüyoruz." ifadelerinde bulundu.

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