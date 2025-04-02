Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam 'Geyik Boynuzlu Ev', Zile'deki tek örnek

        'Geyik Boynuzlu Ev', Zile'deki tek örnek

        Tokat'ın Zile ilçesindeki 'Geyik Boynuzlu Ev', turistlerin ilgisini çekiyor. Zile Belediyesi Sanat Tarihçisi Kurtuluş Uygun, "Zile'de, bu evlerde bu motifleri görmek hala mutluluk verici ama sanıyorum ki hala tek örnektir. Önceden daha çok olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 09:34 Güncelleme: 02.04.2025 - 09:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Zile ilçesinde sivil mimari örneği tarihi evlerde geyik boynuzu bulunuyordu. Geçmişte 'Bey Evi' olduğunun bilinmesi, nazardan korunma ve dikkat çekme amacıyla özenle ve simetrik şekilde yerleştirilen geyik boynuzlarına, bugün ise ilçede sadece bir evde rastlanıyor.

        2

        Ev, ilçeye gelen turistlerin dikkatini çekiyor. Zile Belediyesi Sanat Tarihçisi Kurtuluş Uygun, "İlçemizin en büyük özelliklerinden bir tanesi burada 3 bin 600 adet Türk evine sahip olması. Osmanlı İmparatorluğu'ndan Cumhuriyet'in başlangıç evrelerine kadar ahşap konstrüksiyona sahip meşhur Türk evlerimiz var.

        3

        Burada şu an Cedit Mahallesi Göynücekli Sokak’ta bulunan meşhur Göynücekli Konağı'nın önündeyiz. Meşhur geyik boynuzlu ev, 'Geyikli Ev' diye de biliniyor. Aynı zamanda geyik motifi burada çok önemli bir kurguya sahip. Göynücekli Konağı, üzerinde zemin üstü iki katlı bir yapıya sahip.

        4

        Giriş katında gündelik hayat işlevlerinin yapılmış olduğu, üst katta dinlenme ve yemek yeme alanlarının, uyuma alanlarının bulunduğu bir ev burası. Çıkma halinde gösterdiğimiz üst katında, alınlık bölgesinde bulunan bir geyik trofesi var" diye konuştu.

        5

        Geyik boynuzunun çeşitli anlamları olduğunu da söyleyen Uygun, "Zile‘de, bu evlerde bu motifleri görmek hala mutluluk verici ama sanıyorum ki hala tek örnektir. Önceden daha çok olduğunu biliyoruz" dedi.

        6
        #Geyik Boynuzlu Ev
        #ZİLE
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meyve bıçaklı dehşet! Katilini masaya davet etti!
        Meyve bıçaklı dehşet! Katilini masaya davet etti!
        Luigi Mangione hakkında idam cezası istenecek
        Luigi Mangione hakkında idam cezası istenecek
        Trump'ı protesto etmek için 25 saat konuştu
        Trump'ı protesto etmek için 25 saat konuştu
        Kupada derbi heyecanı! İşte ilk 11'ler
        Kupada derbi heyecanı! İşte ilk 11'ler
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Baba ile oğul kavgası cinayetle bitti!
        Baba ile oğul kavgası cinayetle bitti!
        G.Saray'da hedef yarı final!
        G.Saray'da hedef yarı final!
        Fenerbahçe'de Mou ilk derbisini kazanmak istiyor!
        Fenerbahçe'de Mou ilk derbisini kazanmak istiyor!
        Ömer epilepsi hastasıydı... Üvey baba değil cani!
        Ömer epilepsi hastasıydı... Üvey baba değil cani!
        Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 18 yaralı
        Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 18 yaralı
        Rusya son yılların en büyük askere alımına hazırlanıyor
        Rusya son yılların en büyük askere alımına hazırlanıyor
        Soğuk algınlığı vardı... 22 yaşındaydı... Tedavi olmaya gitti öldü!
        Soğuk algınlığı vardı... 22 yaşındaydı... Tedavi olmaya gitti öldü!
        Bakan Bolat'tan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Bolat'tan Habertürk'e açıklamalar
        Boykot paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
        Boykot paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
        Boykot çağrısına peş peşe tepkiler
        Boykot çağrısına peş peşe tepkiler
        'Hukuk tanımaz tarz tarihte karşılığını bulacak'
        'Hukuk tanımaz tarz tarihte karşılığını bulacak'
        Dünyanın en ilginç sınırları!
        Dünyanın en ilginç sınırları!
        ABD Adalet Bakanı'ndan Tesla saldırılarına sert yanıt
        ABD Adalet Bakanı'ndan Tesla saldırılarına sert yanıt
        Küçük seslere duyulan büyük hassasiyetin sebebi...
        Küçük seslere duyulan büyük hassasiyetin sebebi...
        Bu restoranın özelliğini bilmeden giden şaşıp kalıyor!
        Bu restoranın özelliğini bilmeden giden şaşıp kalıyor!