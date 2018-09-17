Giray Altınok ve Cansu Diktaş evlendi

Komedi programı “Buyur Bi’de Burdan Bak” ile tanınan Giray Altınok ve meslektaşı Cansu Diktaş, 7 yıldır devam eden ilişkilerini nikâh masasına taşıdı. O kareler, sosyal medyada paylaşıldı