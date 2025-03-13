Giritli Mahallesi, 18'inci yüzyıl İtalyan mimarisini bugüne taşıyor

"EVLERİNİN ÖNÜNDE DENİZE GİRERLERDİ"

Ayrıca, mübadele sonrası Girit’ten gelen dedelerinin izlerinin mahallede hala hissedildiğini ifade eden Türker, Giritli Mahallesi'nin mimari yapısının önemine dikkat çekerek, “Buradan giden Rumların ardından, dedelerimiz tarafından burada yapılan bazı kazılarda küllere rastlanıldı. Bu da burada çıkan yangını bizlere ispatlıyor. Ayrıca her sokağın denize çıkması nedeniyle, yazın insanlar denize girmek için yer aramaz, kendi evlerinin kapılarının önünde denize girerlerdi” diye konuştu.