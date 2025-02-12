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        Haberler Objektife Takılanlar Gizem Karaca: Zor dönemi atlattık - Magazin haberleri

        Gizem Karaca: Zor dönemi atlattık

        Eşi Kemal Ekmekçioğlu ile ilk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan Gizem Karaca, hamilelik süreci hakkında konuştu. Bebeğin cinsiyetinin belli olduğunu ancak bunu henüz açıklamayacağını söyleyen Karaca; "Çok güzel ve rahat geçiyor. İlk baştaki zor dönemi atlattık, şu an beklemedeyiz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2025 - 08:24 Güncelleme: 12.02.2025 - 08:24
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        "Zor dönemi atlattık"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Oğuzhan Koç, sevgilisi Hazal Subaşı, Gizem Karaca ve eşi Kemal Ekmekçi, Etiler'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı.

        "TADINI ÇIKARIYORUZ"

        Kısa bir süre önce gittiği kar tatilinden dönen oyuncu Gizem Karaca; "Çok güzel geçti, bu ara böyle tatil, gezme... Çalışmalar durduğu için tadını çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı. Tatilden paylaştığı videonun yaklaşık 12 milyon izlenmesiyle ilgili ise "Evet komik bir şeydi. Bayağı tatlı oldu" dedi.

        "HAMİLELİK RAHAT GEÇİYOR"

        Öte yandan ilk çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Gizem Karaca, hamileliği ile ilgili ise "Çok şükür, çok güzel ve rahat geçiyor. İlk baştaki zor dönemi atlattık, şu an beklemedeyiz" ifadelerini kullandı.

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        "BEBEĞİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU"

        Bebeğin cinsiyetinin olup olmadığı sorulunca, "Belli oldu ama daha söylemiyorum" diyerek gizemini korudu.

        Hamilelik sürecinde minik minik aşermeler yaşadığını belirten Karaca, eşini zorlamadığını da sözlerine ekledi. Bebek ismi konusunda ise çiftin kararsız olduğu görüldü. Karaca; "Kriz var, bir saattir onu konuşuyoruz. Çok zor, hiçbir fikrim yok" derken, kız bebeklerde isim bulmanın zor olup olmadığı sorusuna gülerek "Şaşırtmalı soru! Hayır, söylemeyeceğim" yanıtını verdi.

        "KEYFİMİZ YERİNDE"

        Şarkıcı Oğuzhan Koç, 14 Şubat'ta yayınlanacak olan 'Eylül' şarkısı için "Yeni şarkımız çıkıyor, çok keyfimiz yerinde" dedi. Koç, sevgilisi Hazal Subaşı'na 14 Şubat Sevgililer Günü hediyesi olup olmadığı sorulunca "Şarkı Salman beyin şarkısı, ben yazdığımda yeniden konuşalım" diyerek espri yaptı.

        "BEĞENİLİRSE DEVAM"

        14 Şubat'ta evlilik tekliflerinin popüler hale gelmesiyle ilgili soruya ise "Bilemiyoruz” cevabını veren Oğuzhan Koç, yeni bıyıkları hakkında da; "Deniyoruz bakalım, beğenilirse devam, yoksa kestik" dedi.

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        #Gizem Karaca
        #hamilelik
        #Kemal Ekmekçi
        #Oğuzhan Koç
        #Hazal Subaşı
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