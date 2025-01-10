GKRY-İsrail görüşmesinin detayları belli oldu

Suriye'de yaşanan devrimle birlikte Doğu Akdeniz'de de yeni bir sürece girildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaretinin hemen ertesinde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

İsrail merkezli The Times of İsrael gazetesine konuşan Güney Kıbrıslı bir yetkili, İsrail'in Türkiye'nin Suriye'de artan nüfûzundan ötürü endişeli olduğunu belirtti. Güney Kıbrıslı yetkili İsrail'in Güney Kıbrıs'a arabulucu olması konusunda başvurduğunu ifade etti.

Diğer yandan Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs 8 Ocak tarihinde üçlü bir zirve gerçekleştirdi. Atina merkezli gazete To Vima 8 Ocak'ta yayımlanan haberde, zirvede ele alınacak konuların başında Türkiye'nin Suriye'deki nüfûzunun geldiğini belirtti. Gazeteye göre Suriye'deki durumun değişmesi ile birlikte deniz yetki alanları konusunda da değişiklik olabileceğine dair fikirler bulunuyor.

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Yunanistan merkezli Kathemirini gazetesine göre ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Türkiye ile Suriye arasında deniz yetki anlaşmasının imzalanacağına dair açıklamasına Yunan diplomatlar tarafından karşı çıkıldı. Suriye'deki yeni yönetimin henüz uluslararası bir statüye sahip olmadığını düşünen Yunan diplomatlar, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yapacağı yeni bir anlaşmadan ötürü huzursuzluk duyuyor.

Türkiye ise Libya ile 2019 yılında imzaladığı deniz yetki anlaşması ile Doğu Akdeniz'deki haklarını koruma altına almıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 'Mavi Vatan' konusundaki hassasiyetlerini dile getirerek ""Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi yok sayıp ısrarla kendi tezlerini, haritalarını kabul ettirmeye çalışanlar diplomasi masasına yaklaşmaya başladı. Güney sınırlarımızı güvenli hale getirmek için yaptığımız harekatları kararlılıkla sürdürüyoruz" demişti.