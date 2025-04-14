Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Göbeklitepe Roma'da son misafirlerini bekliyor!

        Göbeklitepe Roma'da son misafirlerini bekliyor!

        Roma'nın kalbi Kolezyum'da gerçekleşen Göbeklitepe sergisi 21 Nisan'da sona eriyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 16 Nisan'da sergiyi ziyaret ederek Göbeklitepe'nin uluslararası tanıtım sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2025 - 11:31 Güncelleme: 14.04.2025 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Göbeklitepe Roma'da son misafirlerini bekliyor!
        ABONE OL

        İtalya'nın başkenti Roma'nın kalbi Kolezyum'da ziyarete açılan Göbeklitepe sergisi 21 Nisan'da sona eriyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan gelen açıklama şöyle:

        Göbeklitepe'nin gizemi, Roma'nın kalbinde hayat buldu.

        İnsanlık tarihinin bilinen en eski anıtsal yapısı, dünyanın en görkemli mekânlarından Kolezyum'un taş duvarlarına kendi sesini fısıldıyor.

        Anadolu'dan Roma'ya oradan da dünyaya ulaşan bu ses, 16 Nisan'da onu dünyaya yeniden tanıtan isimle bir kez daha duyulacak.

        Dünyaya kutsal bir yerin gizemini anlatan Göbeklitepe sergisini başlatan isim olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, binlerce yıllık sırrın Roma'daki büyük serüvenine yerinde tanıklık edecek.

        Tarih ve anlamın iki kadim yapıda iç içe geçtiği bu anıtsal buluşma finale yaklaşırken Göbeklitepe'nin binlerce yıllık sesi, Roma'nın iki bin yıllık taşlarında son kez yankılanacak.

        REKLAM

        TARİHİN KALBİ ROMA'DA ATTI, YENİ ROTALAR YOLDA

        İtalya'nın başkenti Roma'da, dünyanın dört bir yanından 5 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlayarak büyük ses getiren sergi, sadece Türkiye'nin değil insanlık tarihinin en görkemli yapılarından biri olan Göbekliyepe'yi Avrupa'nın kalbinde tanıtmayı başardı.

        Uluslararası arkeoloji çevrelerince de ilgiyle izlenen "Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi" adlı sergi Roma’da zamanın kapılarını 21 Nisan'da kapatacak.

        İtalya yolculuğunda finale yaklaşan sergi, tarihin izlerini dünyanın farklı coğrafyalarına da taşıyacak.

        Dünyaca ünlü Kolezyum'da sergiyi ziyaret edecek olan Bakan Ersoy, Göbeklitepe'nin uluslararası tanıtım süreci ile Roma'daki serüvenine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

        Ersoy'un ziyareti, Göbeklitepe'nin kültürel yolculuğunun gelecek adımlarına da ışık tutacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Göbeklitepe
        #Roma
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya'da diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya'da diplomasi trafiği
        Sokakta Hatice'nin boğazını kesmişti! İşte caninin gerekçesi!
        Sokakta Hatice'nin boğazını kesmişti! İşte caninin gerekçesi!
        Zelenskiy Trump'ı Kiev'e davet etti
        Zelenskiy Trump'ı Kiev'e davet etti
        "Evde vefat" iddiasından kardeş vahşeti çıktı!
        "Evde vefat" iddiasından kardeş vahşeti çıktı!
        Kripto paralarda OM şoku
        Kripto paralarda OM şoku
        Hayatının baharında... Tünelde ölüm!
        Hayatının baharında... Tünelde ölüm!
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Otomotiv sanayisinde 'plug-in' alarmı
        Otomotiv sanayisinde 'plug-in' alarmı
        Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı!
        Ezhel'in bağışı iade edildi
        Ezhel'in bağışı iade edildi
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        Kiracı, iş yeri sahibi kavgası cinayetle bitti!
        Kiracı, iş yeri sahibi kavgası cinayetle bitti!
        Cem'in göç bilançosu
        Cem'in göç bilançosu
        Bir çocukları vardı... Kocasını kalbinden bıçakladı!
        Bir çocukları vardı... Kocasını kalbinden bıçakladı!
        "Kalitesiyle skoru değiştirdi"
        "Kalitesiyle skoru değiştirdi"
        Kahreden kaza... Karı koca can verdi!
        Kahreden kaza... Karı koca can verdi!
        Boykot haftasında kartlı harcamalarda ne yaşandı?
        Boykot haftasında kartlı harcamalarda ne yaşandı?
        Tepki yağdı
        Tepki yağdı
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        İçim Süt'ten yenilenebilir enerji hamlesi
        İçim Süt'ten yenilenebilir enerji hamlesi