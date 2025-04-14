Göbeklitepe Roma'da son misafirlerini bekliyor!

İtalya'nın başkenti Roma'nın kalbi Kolezyum'da ziyarete açılan Göbeklitepe sergisi 21 Nisan'da sona eriyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan gelen açıklama şöyle:

Göbeklitepe'nin gizemi, Roma'nın kalbinde hayat buldu.

İnsanlık tarihinin bilinen en eski anıtsal yapısı, dünyanın en görkemli mekânlarından Kolezyum'un taş duvarlarına kendi sesini fısıldıyor.

Anadolu'dan Roma'ya oradan da dünyaya ulaşan bu ses, 16 Nisan'da onu dünyaya yeniden tanıtan isimle bir kez daha duyulacak.

Dünyaya kutsal bir yerin gizemini anlatan Göbeklitepe sergisini başlatan isim olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, binlerce yıllık sırrın Roma'daki büyük serüvenine yerinde tanıklık edecek.

Tarih ve anlamın iki kadim yapıda iç içe geçtiği bu anıtsal buluşma finale yaklaşırken Göbeklitepe'nin binlerce yıllık sesi, Roma'nın iki bin yıllık taşlarında son kez yankılanacak.

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