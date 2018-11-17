Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Göbeklitepe'nin iklimsel koşullardan etkilenmemesi ve ziyaretçilerin alanı daha rahat ziyaret edebilmesi amacıyla üst çatı örtülerinin yapımına 2016 yılının haziran ayında başlandığı ve 2018 yılında tamamlanarak mart ayında ziyarete açıldığı hatırlatıldı.

AA'nın haberine göre "Üst Çatı Örtüsü Kaplama Projesi" kapsamında, 13 Ekim 2018'de belirli saatlerde ziyarete açık bırakılan ören yerinde çalışmaların tamamlandığı vurgulanan açıklamada, şunlar belirtildi:

"Alanda zorunlu olarak devam eden tadilat nedeniyle 13 Ekim 2018 tarihinden itibaren alana ziyaretçiler saat 08.00 - 11.45 saatleri arasında alınmış olup, alandaki çalışmalar 15 Kasım itibarıyla tamamlanmıştır. Alana ziyaretçiler bu tarihten itibaren haftanın 7 günü rutin ziyaret saatleri olan 08.00-16.30 arasında kabul edilecektir."

Kültür ve Turizm Bakanlığı da sosyal medya hesabında, Göbeklitepe Ören Yeri'nin yeniden tüm gün ziyarete açıldığı bilgisini paylaştı.

Bölgedeki turizmciler de söz konusu durumun memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

GÖBEKLİTEPE

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinin, kent merkezine 18 kilometre mesafedeki Örencik Mahallesi yakınlarında bulunan ve ilk kez 1963'te İstanbul ile Chicago üniversitelerinden araştırmacıların yüzey çalışmaları sırasında fark edilen ören yerindeki kazılar, 50 yılı aşkın süredir devam ediyor.

Alman Arkeoloji Enstitüsü ve Şanlıurfa Müzesince 1995'ten beri ortaklaşa yürütülen çalışmalarda, Neolitik Dönem'e ait boyları 3-6 metre, ağırlıkları da 40-60 ton olan, yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar bulundu.

Kazılarda aynı zamanda 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli, dünyanın en eski tapınak kalıntıları ve 12 bin yıl öncesine ait olduğu belirtilen 65 santimetre uzunluğunda insan heykeli gibi çeşitli tarihi eserler de gün yüzüne çıkarıldı.

Göbeklitepe, 6 yıl önce UNESCO "Dünya Miras Geçici Listesi"ne alınmış, temmuz ayında Bahreyn'de düzenlenen 42. Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda da Dünya Miras Listesi'ne dahil edilmişti.

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