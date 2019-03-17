Gökçe Akyıldız: Birtanecik bebeğim 1 yaşına girdi

Mustafa Özyurt ile dünyaevine giren oyuncu Gökçe Akyıldız'ın oğlu Ömer, 1 yaşına bastı. Ünlü oyuncu, oğlunun yeni yaşını sosyal medya hesabından, "Birtanecik bebeğim bugün 1 yaşına girdi. Seninle geçen her dakika ömrümün en güzel zamanları. Hep sağlıklı, mutlu, huzurlu bir bebek olmanı diliyorum benim küçük prensim" sözleriyle kutladı