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Gökdeniz Karadeniz ve ailesinin alışveriş günü - Magazin haberleri

Yaklaşık bir sene önce Rusya'nın Rubin Kazan takımında jübile yaparak aktif futbol hayatına nokta koyan Gökdeniz Karadeniz, önceki gün eşi Serra Karadeniz ve kızıyla birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

Öğlen saatlerinde geldiği alışveriş merkezinde uzun süren alışveriş turunun ardından eğlence merkezine geçen Karadeniz ailesi, daha sonra bir restoranda yemek yiyerek yorgunluklarını attı.

Futbolseverlerin de yoğun ilgisiyle karşılaşan Gökdeniz Karadeniz, daha sonra ailesi ile birlikte alışveriş merkezinden ayrıldı.